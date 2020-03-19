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حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بالوادى الجديد

الخميس، 19 مارس 2020 05:29 م
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بالوادى الجديد حملة مكبرة لإزالة التعديات
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ ازالة قرارات إزالة لتعديات على أراضي الدولة بإجمالي 5 حالات وضع يد لم يقوموا بسداد مستحقات الدولة بمنطقة النقب كما جري تقنين 8 حالات قاموا بسداد المستحقات المالية للدولة حيث تمت إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي المملوكة للدولة وإعادة الشيء بأصله وناشدت رئاسة مركز الخارجة المواطنين الذين لم يقوموا بسداد باقى المستحقات المالية سرعة السداد حتى لا يتعرضوا لقرارات الإزالة.

 

وتستكمل محافظة الوادى الجديد بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية أعمال الموجة رقم 15 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة حيث جرى تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على ارض ملك الدولة بالزراعة وبالبناء بدون ترخيص بمنطقة عين ياسين ومنطقة عين الشيخ ومنطقة القلعة ومنطقة الخارجة 1 وبئر 6 جناح كما جرى إزالة التعديات من 106 فدان بواحة الفرافرة خلال الثلاثة أيام الأولى من الموجة 15 لتنفيذ الإزالات وكذلك إزالة التعدي علي 60 فدانا بقرية الخير والنماء وتنفيذ قراري إزالة على مساحة 11 فدانا بنفس القرية.

 

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه جرى أيضا تنفيذ قرارى إزالة على مساحة 35 فدانا بقرية اللواء صبيح، وتم ردم العيون السطحية التى تم حفرها بدون ترخيص بالإضافة إلى هدم المباني وإزالة كافة أشكال التعدي وتحرير محاضر للمخالفين، مؤكدا استمرار أعمال الموجة 15 لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعدين علي أراضي الدولة وغير ملتزمين بتنفيذ القانون وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم يثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات التعدى على أراضي المنفعة العامة.

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