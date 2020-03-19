حملة أمنية فى محافظة القاهرة لغلق المقاهي والمطاعم المخالفة

كتب محمود العمرى

واصلت قيادات محافظة القاهرة، حملاتها في منطقة مدينة نصر لغلق المولات التجارية والمطاعم والمقاهي والكافيهات والأندية الليلية وما يماثلها والتي شملها قرار رئيس الوزراء، بالغلق من الساعة الـ7 مساء لـ 6 صباحًا والذى يستمر تطبيق القرار حتى نهاية مارس، وتطبيق القرار بكل حزم وتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه المخالفين أو الممتنع عن التنفيذ.

وقام عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، بحملة مكبرة على المنطقة وغلق جميع الكافيهات والمطاعم المخالفة والمقاهي، وتطبيق القانون على أصحابهم، وذلك لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لحماية المواطنين ومواجهة فيروس كورونا.

كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرار ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ونص القرار في مادته الثالثة علي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه، كما أصدر قراراً بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020