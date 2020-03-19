اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حجر صحى على العاملين بالمنشآت السياحية فى شرم الشيخ و 4 محافظات 14 يوما

الخميس، 19 مارس 2020 02:06 م
حجر صحى على العاملين بالمنشآت السياحية فى شرم الشيخ و 4 محافظات 14 يوما وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الصحة والسكان أنها وجهت وزارة التنمية المحلية، بناءً على تقارير التقصى الوبائى فى الوزارة، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فى ظل رصد العديد من الحالات المصابة بالفيروس، وذلك بفرض الحجر الصحى على العاملين فى المنشآت السياحية أبرزها شرم الشيخ و4 محافظات، وهى جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان.

وقالت وزارة الصحة والسكان: بناء على نتائج التقصى الوبائى ومتابعة الحالات التى تم رصدها للمخالطين فى المحافظات الأربعة، سيتم تشديد إجراءات الحجر الصحى وتنفيذها على العاملين بالمنشآت السياحية فى هذه المحافظات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه لن يسمح لجميع العاملين بالمنشآت السياحية بمغادرتها قبل 14 يوما، هى فترة حضانة فيروس كورونا اعتبارا من اليوم، ومن تاريخ خروج آخر سائح من المحافظة، على أن يخضعوا جميعا للحجر الصحي والمتابعة الدائمة، لبيان ما إذا كانوا مصابين بالفيروس من عدمه، وقالت وزارة الصحة أن إيقاف حركة الطيران والسياحة سيجعل هذه الطواقم السياحية تغادر إلى محافظاتها الأصلية، وهو ما يمثل خطورة على نقل المرض لباقى المحافظات إذا كان بين هذه الأطقم مصابون.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم وقف السياحة الداخلية الوافدة من 23 محافظة إلى الـ 4 محافظات محل الحجر الصحى، منعا لنقل أى عدوى من العاملين بالمنشآت السياحية على أن تكون مدة المنع 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح للمحافظة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يلتزم المحافظون كل في محافظته بتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية، والتأكد من أنها غير ناقلة للعدوي، وقالت: سيتم التطهير وفق إرشادات وزارة الصحة والسكان، على أن يتم استخدام وخلط واحد لتر كلور على 9 لترات مية، مع استخدام الرشاشات الظهرية سعة 10 لترات، ومواتير الرش، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام كلور تركيزه 5 %، مشيرة إلى أنه تم تجهيز العيادات والأطقم الطبية اللازمة لعمليات الحجر في المحافظات كأكبر معسكر للحجر الصحي في مصر، مشيرة إلى أن فرق التقصى لاتزال تقوم بدورها حتى الآن.

 
 

 


الصحة

السكان

فيروس كورونا

الحجر الصحي

المنشأت السياحية

العاملين بالمنشآت السياحية

شرم الشيخ

الحجر الصحى فى شرم الشيخ

العزل فى شرم الشيخ

كورونا مصر

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة