حجر صحى على العاملين بالمنشآت السياحية فى شرم الشيخ و 4 محافظات 14 يوما

أكدت وزارة الصحة والسكان أنها وجهت وزارة التنمية المحلية، بناءً على تقارير التقصى الوبائى فى الوزارة، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فى ظل رصد العديد من الحالات المصابة بالفيروس، وذلك بفرض الحجر الصحى على العاملين فى المنشآت السياحية أبرزها شرم الشيخ و4 محافظات، وهى جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان.

وقالت وزارة الصحة والسكان: بناء على نتائج التقصى الوبائى ومتابعة الحالات التى تم رصدها للمخالطين فى المحافظات الأربعة، سيتم تشديد إجراءات الحجر الصحى وتنفيذها على العاملين بالمنشآت السياحية فى هذه المحافظات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه لن يسمح لجميع العاملين بالمنشآت السياحية بمغادرتها قبل 14 يوما، هى فترة حضانة فيروس كورونا اعتبارا من اليوم، ومن تاريخ خروج آخر سائح من المحافظة، على أن يخضعوا جميعا للحجر الصحي والمتابعة الدائمة، لبيان ما إذا كانوا مصابين بالفيروس من عدمه، وقالت وزارة الصحة أن إيقاف حركة الطيران والسياحة سيجعل هذه الطواقم السياحية تغادر إلى محافظاتها الأصلية، وهو ما يمثل خطورة على نقل المرض لباقى المحافظات إذا كان بين هذه الأطقم مصابون.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم وقف السياحة الداخلية الوافدة من 23 محافظة إلى الـ 4 محافظات محل الحجر الصحى، منعا لنقل أى عدوى من العاملين بالمنشآت السياحية على أن تكون مدة المنع 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح للمحافظة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يلتزم المحافظون كل في محافظته بتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية، والتأكد من أنها غير ناقلة للعدوي، وقالت: سيتم التطهير وفق إرشادات وزارة الصحة والسكان، على أن يتم استخدام وخلط واحد لتر كلور على 9 لترات مية، مع استخدام الرشاشات الظهرية سعة 10 لترات، ومواتير الرش، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام كلور تركيزه 5 %، مشيرة إلى أنه تم تجهيز العيادات والأطقم الطبية اللازمة لعمليات الحجر في المحافظات كأكبر معسكر للحجر الصحي في مصر، مشيرة إلى أن فرق التقصى لاتزال تقوم بدورها حتى الآن.