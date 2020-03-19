حب متعدد الجنسيات يقود مصرى وتونسية إلى الاعتقال فى إيطاليا.. والسبب كورونا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الشرطة الإيطالية ألقت القبض على مصرى وتونسية ضبطا وهما يمارسان الحب في سيارة، وذلك لخرقهما قواعد الحجر الصحي لفيروس كورونا في إيطاليا.

تم القبض على الرجل المصري البالغ من العمر 23 عاما والتونسية البالغة من العمر 40 عاما، من قبل ضابط شرطة في ضواحي ميلانو يوم الاثنين.

وأوضحت الصحيفة، أنه بصرف النظر عن قوانين اللياقة، اختار الزوج وقتًا سيئًا بشكل خاص للخروج، حيث كانت السلطات في حالة تأهب لوقف أى خرق للحظر لوقف انتشار الفيروس.

اتهم الزوجان بتجاهل قاعدة الحجر الصحى التى تمنع شخصين من التواجد فى مقدمة السيارة أو خلفها معًا، وفقًا لوكالة الأنباء أنسا.

ليس من الواضح ما إذا كان الزوجان سيواجهان المزيد من الإجراءات، لكن السلطات تراقب بقلق شديد جميع مركبات الطرق من أجل فرض حظر على السفر. لا يُسمح للإيطاليين بالخارج إلا لشراء الطعام أو تقديم الرعاية الطبية أو تلقيها أو السفر للعمل إذا لزم الأمر.

على الرغم من الفرص الوافرة للترفيه في الأماكن المغلقة، تم القبض على الزوجين بالقرب من ميلانو التى تضررت بشدة من تفشي المرض.

وفي مكان آخر، أمرت الشرطة في سان دوناتو ميلانيزي بالقرب من ميلانو اليوم عائلة كانت تسترخي على العشب بالتحرك.

شهدت منطقة لومباردي التي تضم ميلانو أكبر عدد من الحالات في إيطاليا ، وتكافح المستشفيات في الإقليم الشمالي من أجل التأقلم.

ووصف الأطباء كيف أصبحت المراكز الطبية "مغمورة" بالأطباء الذين اضطروا إلى اتخاذ قرارات تتعلق بالحياة أو الموت بشأن العناية المركزة. وهناك مخاوف من أن النظام الصحي في جنوب إيطاليا الأكثر فقراً لن يكون قادرًا على التكيف تمامًا إذا حدث التفشى على نفس النطاق هناك.