اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 07:44 م
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حبس عامل ضبط بحوزته 25 لفافة أفيون وأقراص تامول فى سوهاج

الخميس، 19 مارس 2020 07:34 م
حبس عامل ضبط بحوزته 25 لفافة أفيون وأقراص تامول فى سوهاج المتهم
سوهاج – عمرو خلف

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أمر هشام يحيى رئيس نيابة مركز أخميم اليوم الخميس تحت إشراف المستشار احمد حلمى المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج بحبس عامل 4  أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى الأفيون والأقراص المخدرة بدائرة مركز أخميم.

بدأت الواقعة عندما نجح ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج ، برئاسة الرائد مصطفى رأفت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات و النقيب أحمد أبو بكر ضابط بالقسم ، من ضبط عامل بحوزته كمية كبيرة من مخدر ” الأفيون  " و هم 25 لفافه لمخدر الافيون يزنوا حوالى 100 مائة جرام و5 أقراص لعقار التامول اكس المخدر و مبلغ مالى قدره 3075 جنيه وعدد هاتف محمول ذلك قبل ترويجها على عملائه بدائرة مركز أخميم تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وكان اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج، قد تلقى إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير اداره المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحه المخدرات بمديريه امن سوهاج بقيام المدعو ” حسين .ص.ح” و شهرته حسين الديب  34سن عامل و يقيم قرية نيدة دائرة مركز أخميم بالاتجار في المواد المخدرة .

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي الشندويلى ، و النقيب أحمد أبو بكر وتم ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من مخدر " الأفيون "  بحوزته كمية كبيرة من مخدر ” الأفيون  " و هم 25 خمسه و عشرون لفافه لمخدر الأفيون يزنوا حوالى 100مائة جرام و 5 أقراص لعقار التامول اكس المخدر و مبلغ مالى 3075 جنيه  و 2  هاتف محمول .

و بمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار و المبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة و الهاتفين المحمول للاتصال على عملائه المتعاطين و ترويج المواد المخدره وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1368 إدارى مركز اخميم وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات


سوهاج

اخميم

افيون

مكافحة المخدرات

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