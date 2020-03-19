اليوم السابع
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جونسون: الحكومة البريطانية قد تفرض إجراءات أشد صرامة لمواجهة كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 07:51 م
جونسون: الحكومة البريطانية قد تفرض إجراءات أشد صرامة لمواجهة كورونا بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
لندن (رويترز)

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قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الخميس إن بريطانيا قد تفرض إجراءات أكثر صرامة فى لندن لمواجهة تفشى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الالتزام بنصائح الحكومة بهذا الشأن فى بعض مناطق العاصمة كان ضعيفا.

يأتى ذلك بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون خطة "مناعة القطيع"، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتى تعتمد على إصابة عدد كبير من الأشخاص بالفيروس، ثم شفاء كثيرين ليكتسبوا مناعة ضده، فى محاولة لحماية الفئات الأكثر ضعفا مثل كبار السن، يبدو أن الحكومة أدركت أن هناك مخاطر عالية فى تطبيق هذه النظرية نظرا لسرعة تفشى الوباء، لذلك تراجعت عنه، وبدأت إجراءات شرسة للحد من التجمعات.

وطالبت حكومة المملكة المتحدة مواطنيها باتخاذ عدد من الإجراءات في اتجاه إجراء العزل الصحي للحد من انتشار المرض. قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه سيتم إغلاق عشرات محطات مترو أنفاق لندن إلى أجل غير مسمى وسط تشديد الإجراءات لمحاولة إبطاء انتشار فيروس كورونا.

 

 


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