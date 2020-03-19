جونسون: الحكومة البريطانية قد تفرض إجراءات أشد صرامة لمواجهة كورونا

لندن (رويترز)

قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الخميس إن بريطانيا قد تفرض إجراءات أكثر صرامة فى لندن لمواجهة تفشى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الالتزام بنصائح الحكومة بهذا الشأن فى بعض مناطق العاصمة كان ضعيفا.

يأتى ذلك بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون خطة "مناعة القطيع"، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتى تعتمد على إصابة عدد كبير من الأشخاص بالفيروس، ثم شفاء كثيرين ليكتسبوا مناعة ضده، فى محاولة لحماية الفئات الأكثر ضعفا مثل كبار السن، يبدو أن الحكومة أدركت أن هناك مخاطر عالية فى تطبيق هذه النظرية نظرا لسرعة تفشى الوباء، لذلك تراجعت عنه، وبدأت إجراءات شرسة للحد من التجمعات.