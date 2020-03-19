جامعة المنصورة تعلن توصيل الأدوية للطلاب مرضى الأمراض المزمنة لمنازلهم

أعلن الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة، أنه نظراً للأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة الفيروس الوبائى كورونا، وفي إطار حرص الدولة المصرية علي اتخاذ الإحتياطات الاحترازية لمكافحة العدوى ومنع التجمعات خشية من انتشار العدوي.

وإنطلاقا من حرص جامعة المنصورة على التيسير على طلاب الجامعة مرضى الأمراض المزمنة، وذلك لقلة مناعتهم لمكافحة العدوى، لذا فقد تقرر صرف علاج شهرى مارس وأبريل دفعة واحدة للطلاب مرضي أمراض (السكر، أمراض المناعة، أمراض الدم).

أما بالنسبة لمرضي الأورام فسيتوجه مندوب من مستشفي الطلبة لمنازل هؤلاء الطلاب لتوصيل الأدوية إليهم، متمنيا الشفاء العاجل لأبنائه الطلاب، داعيا الله عز وجل أن يحفظ بلدنا الحبيب مصر من كل مكروه وسوء.