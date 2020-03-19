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جامعة المنصورة تعلن توصيل الأدوية للطلاب مرضى الأمراض المزمنة لمنازلهم

الخميس، 19 مارس 2020 08:52 م
جامعة المنصورة تعلن توصيل الأدوية للطلاب مرضى الأمراض المزمنة لمنازلهم جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة، أنه نظراً للأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة الفيروس الوبائى كورونا، وفي إطار حرص الدولة المصرية علي اتخاذ الإحتياطات الاحترازية لمكافحة العدوى ومنع التجمعات خشية من انتشار العدوي.
 
وإنطلاقا من حرص جامعة المنصورة على التيسير على طلاب الجامعة مرضى الأمراض المزمنة، وذلك لقلة مناعتهم لمكافحة العدوى، لذا فقد تقرر صرف علاج شهرى مارس وأبريل دفعة واحدة للطلاب مرضي أمراض (السكر، أمراض المناعة، أمراض الدم).
 
أما بالنسبة لمرضي الأورام فسيتوجه مندوب من مستشفي الطلبة لمنازل هؤلاء الطلاب لتوصيل الأدوية إليهم، متمنيا الشفاء العاجل لأبنائه الطلاب، داعيا الله عز وجل أن يحفظ بلدنا الحبيب مصر من كل مكروه وسوء.
 
يذكر بأن اختتمت قافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية والتوعوية الشاملة "جسور الخير (8)" فعالياتها مساء اليوم الخميس الموافق 19 مارس، وذلك بعد أن قدمت خدماتها على مدار الأسبوع لأهالي كلاً من مدينة الشلاتين وحلايب وأبو رماد في الفترة من 13 - 19 مارس الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة،  اللواء عمرو حنفي - محافظ البحر الأحمر،  واللواء  أيمن نعيم - قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي - نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع.
 
ومن جهته أعرب الدكتور أشرف عبد الباسط عن سعادته لما شهده من إقبال كثيف من الأهالي على القافلة خلال فترة تواجدها بمحافظة البحر الأحمر، حيث  أسفرت جهود القافلة الطبية عن توقيع الكشف الطبي على 2427 حالة من أهالي شلاتين وحلايب وأبو رماد والمناطق المُحيطة بهم في مُختلف التخصصات الطبية، مع صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان من الصيدلية الخاصة بالقافلة، بالإضافة إلى إجراء 16 عملية جراحية، وتحويل 12 حالة إلى مستشفيات جامعة المنصورة لإجراء الفحوصات والجراحات اللازمة.
 
 
 
 
 
 

 


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