توقيع أول عقوبة على مخالفى قرار غلق المحال العامة والمقاهى بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، قرار غلق لمدة شهر لـ 3 مقاهى و2 ملعب، لمخالفة قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بغلق المحلات العامة في السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا، حتى نهاية الشهر الجارى.

فيما تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال غلق الكافتيريات والكافيهات والمولات التجارية والمحال العامة والمقاهي بنطاق مدن المحافظة، وذلك تفعيلا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بغلق المحلات العامة في السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارين إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

وتضمن القرار الثانى في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

‎وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها‪.

‎ونص القرار في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.