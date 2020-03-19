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تفاصيل رحلة عودة مصرى للصين.. خضع لفحص كورونا 4ساعات وعزله 14يوما

الخميس، 19 مارس 2020 10:05 ص
تفاصيل رحلة عودة مصرى للصين.. خضع لفحص كورونا 4ساعات وعزله 14يوما مصرى عائد إلى الصين
رسالة بكين - هانى محمد

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كشف مصرى يعمل في الصين رحلة العودة من القاهرة إلى بكين والإجراءات القاسية التي تتخذها السلطات الصينية لمجابهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن رحلته إلى سفره وتنقله استمرت 36 ساعة منها 4 ساعات فحص للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

 

ووصف المصرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" تفاصيل رحلته إلى بكين والتي بدأت بارتدائه الكمامة منذ دخوله مطار القاهرة وسط استعداد تام من إجراء عمليات التعقيم إلى الالتزام بارتداء الكمامات من جميع العاملين والضباط، لافتا إلى أن قرار العودة إلى بكين جاء بعد مناقشات عديدة مع الأهل والزملاء في العمل.

 

وتطرق المصرى إلى وصوله لمطار أبو ظبى الدولى - ترانزيت -  خلال رحلة العودة إلى مدينة بكين الصينية، واصفا حالة الترقب والخوف التى تسيطر على المسافرين عبر الخطوط الجوية المختلفة وخاصة إلى بكين.

 

وأشار إلى أن الإجراءات في مطار القاهرة كانت مشددة للغاية من حيث كشف درجات الحرارة إلى عمليات التعقيم في كل مكان، مؤكدا أن السلطات الصينية اتخذت إجراءات مشددة للغاية فى مطار بكين.


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علاج كورونا

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