تعقيم الأماكن العامة والمواقع الخدمية ووسائل المواصلات بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملات شارك فيها شباب وفتيات أعضاء مستقبل وطن بكفر الشيخ بإشراف المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب احمد جعفر، أمين التنظيم، انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن.

وتمكن الشباب والفتيات من تكوين فرق من شباب الحزب، لتعقيم وتطهير الاماكن العامة، وتم تعقيم عدد من وسائل المواصلات، والمساجد، وماكينات الصرف الألي للبنوك، وعدد من المواقع الخدمية مثل مكاتب البريد، وتم لصق لافتات ارشادية للمواطنين للوقابة من مر كورونا إضافة إلى وضع مناديل ليستخدمها المترددين على المواقع الخدمية، إضافة لوضع أكياس بلاستيكية لإلقاء تلك المناديل بها، وذلك فى إطار المشاركة الفعالة لأمانة الحزب بمحافظة كفرالشيخ، فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة المواطنين .

وقال المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم، إنه تم تطهير وتعقيم عدد من الشوارع والأماكن الحيوية ومجمع المواقف، وبعض الورش الصناعية، والمحلات التجارية والمواقع الخدمية والحدائق العامة ويأتى ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وجه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال خطة المحافظة والتي تشمل تطهير وتعقيم الشوارع والميادين والأماكن العامة وأماكن التجمعات، والدفع بسيارات الرش وأجهزة التطهير المحمولة بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى والتوابع، بما يحقق ضمان سلامة وأمان المواطنين.

كما شدد المحافظ، على ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية للوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة المحافظة لتقديم الدعم الكامل في مواجهة الأزمة التي تواجه الدولة، لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.