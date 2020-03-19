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تعرف على 6 متهمين تم تجهيزهم كانتحاريين بتنظيم بيت المقدس الإرهابى

الخميس، 19 مارس 2020 08:16 ص
تعرف على 6 متهمين تم تجهيزهم كانتحاريين بتنظيم بيت المقدس الإرهابى المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس – سليم على

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سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، كلمة النهاية في محاكمة 208 متهمين من عناصر بيت المقدس، بعد إيداع حيثيات حكم الإعدام للإرهابي هشام عشماوى و36 آخرين وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وكشفت التحقيقات قيام الإرهابي توفيق فريج مؤسس التنظيم بانتقاء عدداً مـن عناصـر الجمـاعـة لتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف منشآت حيوية بالبلاد، عقب تأهيلهم نفسياً وفكرياً

وأظهرت التحقيقات أنه من المتهمين الذي تم تجهيزهم للعمل كانتحارين ..

1 ـ حسام حسني عبد اللطيف الخامس والعشرين بأمر الإحالة.

2 ـ محمود أحمد بيومى رقم 76 بأمر الإحالة.

3 ـ أحمد فريد عبد الوهاب المتهم رقم 140 بأمر الإحالة.

4 ـ المتهم المتوفى وليد محمد محمد بدر.

5 ـ والمتهم المتوفى محمد حمدان سالم سلامة السواركة.

6 ـ المتهم المتوفى وإمام مرعي إمام.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

 

 

 

 


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