ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

ريهام عبد الله

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه وقع قانون "الإنتاج الدفاعى لمكافحة تأثير كورونا"، فقط استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل، قائلا:"آمل ألا نحتاجه، لكننا جميعنا فى هذا الأمر معا".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "لقد وقعت فقط على قانون الإنتاج الدفاعي لمكافحة الفيروس الصينى إذا احتجنا إلى استعدادا لأسوأ سيناريو في المستقبل، آمل ألا تكون هناك حاجة له، لكننا جميعًا في هذا الأمر معًا!".



تغريدة ترامب

واتخذ الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مؤخرا عدة إجراءات ووقع قوانين لاحتواء الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا، وعلى رأسها قانون بتخصيص 100 مليار دولار، لإجراء اختبارات مجانية، لفحص فيروس كورونا، ومنح إجازات مرضية مدفوعة الأجر للمصابين بالفيروس.

ويعد هذا ثانى قانون يقره الكونجرس، لرصد مبالغ مالية لمواجهة وباء كورونا، كما يتفاوض البيت الأبيض مع مجلس الشيوخ لإقرار مبلغ إضافى بقيمة 500 مليار دولار لاحتواء الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا، وسيخصص لدفع شيكات لفائدة جميع الأميركيين البالغين الذين يتقاضون دخلا سنويا أقل من مليون دولار بحلول السادس من شهر أبريل المقبل.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكى، مساء الأربعاء على إجراءات طارئة لتخفيف المصاعب المالية الناجم عن جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في خسائر اقتصادية فادحة.

ومن المقرر، أن يمنح القانون الجديد المسمى بـ"قانون كورونا الأول للاستجابة للعائلات"، مساعدة لمن تضرر بسبب الفيروس، من خلال برامج تأمين البطالة، وبطاقات التموين، وسيمدد القانون الجديد الإجازات المرضية مدفوعة الأجر لبعض العاملين.

وأعلن البيت الأبيض فى وقت سابق، أنه سيطرح حزمة اقتصادية بقيمة 1 تريليون دولار لمكافحة وباء كورونا من ضمنها 250 مليار دولار ستوفر دعم نقدى مباشر للأفراد.

وكان ترامب، قال فى وقت سابق: إننا نحن فى حالة حرب ضد فيروس كورونا الغير مرئى، وسنهزم عدونا غير المرئى فى أسرع وقت ونحقق تقدما بهذا الشأن، وأعلن تفعيل عمل وأنشطة "الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ" فى جميع أنحاء البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

بينما أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، أن وزارة الدفاع الأمريكية ستخصص كل مواردها لمواجهة فيروس كورونا، قائلا: نستخدم كافة موارد الحكومة الأمريكية لمواجهة الفيروس، مضيفا: اتفقنا مع كندا على إغلاق الحدود بيننا للحد من انتشار الفيروس.

وتجاوزت حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حتى أمس الأربعاء 7000 حالة، وتعدت نسبة الوفيات 100 حالة.