اليوم السابع
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تراجع بورصة دبى بنسبة 1.53% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسعار النفط

الخميس، 19 مارس 2020 09:30 ص
تراجع بورصة دبى بنسبة 1.53% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسعار النفط بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.53% خاسرا 27.22 نقطة ليصل إلى مستوى 1741.61 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 69.3 مليون سهم محققة ما قيمته 54.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1022 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفعت 7 أسهم، فيما انخفض 20 سهما، واستقر سهمين.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.45%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.26%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.08%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.40%،  فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.86%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.31%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 6.26%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.69%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 4.91%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 4.79%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 8.4 مليون ورقة بقيمة 16.3 مليون درهم، والذى ارتفاع بنسبة 1%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة دار التكافل، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الاثنين الموافق 22 مارس، باستخدام تقنيات التواصل المرئية، لمناقشة الموافقة المبدئية على البيانات المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية، مناقشة الأعمال الاعتيادية.
 
وفى السياق آخر أعلنت شركة أرامكس، عن القائمة الخاصة بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة، استنادا إلى الترشيحات المستلمة، وبناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة لاستيفاء المتقدمين للاشتراطات اللازمة، وهم عبد الله المزروعى، أحمد الظاهرى، عارف البستكى، دايفيد هاغلاند، فاطمة حسين أحمد، عمر الهاشمى، رامز شحادة، وولفانغ باير، فهد عبد القادر القاسم، أحمد خلفان بالهول، أحمد العويس، عايض الجعيد، بلقيس الجابرى، جواهر المهيرى، روضة الفلاسى، ألف زيميرمان.

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