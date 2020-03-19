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بوابة براندنبورج أشهر معالم ألمانيا خالية من الزوار بسبب كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 02:36 م
بوابة براندنبورج أشهر معالم ألمانيا خالية من الزوار بسبب كورونا بوابة براندنبورج فى برلين
كتب محمد شعلان

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أظهرت لقطات فيديو بوابة براندنبورج المعلم السياحي الشهير في ألمانيا، وهى خاوية من أى سياح أو زيارات للمواطنين لأول مرة منذ إنشائها تخوفا من تفشى عدوى فيروس كورونا، وعرضت قناة روسيا اليوم، مشاهد للشرطة الألمانية وهى تجوب فى المكان بينما لا يوجد سوى فردين أو أكثر وهم يلتقطون صور تذكارية أمام بوابة براندنبورج، والتى تعتبر فى التاريخ الحديث مسرح أحداث حقيقية لسقوط جدار برلين فى عام 1989.

 

وقال معهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بمقدار 2801 حالة أو ما يعادل نحو الثلث خلال يوم واحد، وكتب المعهد على موقعه الإلكتروني، أن إجمالي عدد حالات الإصابة يرتفع بذلك إلى 10999 حالة بينما توفي 20.

 

وكانت قد أعلنت السلطات الألمانية منع دخول مواطني الدول الأوروبية إلى أراضيها خوفا من تفشى فيروس كورونا.

 

وطبقا لقناة "زد دى إف الألمانية"، فإنه رغم الزيادة الكبيرة فى عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وسرعة انتشاره، إلا أن الحكومة الفيدرالية حاليًا لا تفكر فى فرض حظر للتجول، وبالتالى تتخذ فى البداية مسارًا مختلفًا عن دول الاتحاد الأوروبى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والنمسا وبلجيكا.

 

وقال رئيس المستشارية هيلج براون، فى تصريحات،  لقناة زد دى إف - إن مثل هذه الخطوة لا يتم النظر فيها حاليا فى مجلس الوزراء، مضيفا أنه من الممكن فى غضون أسبوعين تحديد إذا كانت التدابير فعالة أم لا، فى ظل قياس مدى زيادة الحالات الجديدة.

 

وأعلنت السلطات الألمانية منع دخول مواطنى الدول الأوروبية إلى أراضيها خوفا من تفشى فيروس كورونا الجديد، وبدورها، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إغلاق حدود الاتحاد الأوروبي لمدة 30 يوما.

 


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