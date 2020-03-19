اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 11:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"بنك الاستثمار العربى" يقاضى شركة "الشرق الأوسط للتنمية المحدودة" ويطالب بسداد 911 ألف جنيه مديونيات

الخميس، 19 مارس 2020 09:27 م
"بنك الاستثمار العربى" يقاضى شركة "الشرق الأوسط للتنمية المحدودة" ويطالب بسداد 911 ألف جنيه مديونيات المحكمة الاقتصادية
كتب محمد أبو عوض – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل الاستئناف المقام من "بنك الاستثمار العربى"، ضد شركة الشرق الأوسط للتنمية المحدودة، بسبب عدم سداد المديونيات، لجلسة 21 أبريل المقبل.
 
وأوضحت الدعوى رقم 584 لسنة 4 قضائية، أن  المصرف المتحد العربى للتنمية والاستثمار "بنك الاستثمار العربى"، أقام دعواه القضائية ضد شركة الشرق الأوسط للتنمية المحدودة،  و محمد عصام الدين ، عن نفسه وبصفته الكفيل المتضامن للشركة، بسبب عدم سداد المديوينات.
 
وطالب المصرف المتحد العربى للتنمية والاستثمار " بنك الاستثمار العربى"، بإلزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا للبنك الطالب مبلغ وقدره 911 ألف و 204 جنيه، حق 13 ديسمبر 1997 بخلاف الفوائد القانونية 15 % سنويا، وبخلاف ما يستجد حتى تمام السداد، ومع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
 
وأوضحت المحكمة أن الدعوى تتلخص في استئناف الحكم الصادر بجلسة 30 مايو 2012 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 2108 لسنة 201 اقتصادى القاهرة.
 
وأشارت المحكمة، إلى أن البنك المستأنف طالب في صحيفة أول درجة بالمديونية الثابتة بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى رقم 3443 لسنة 2010 اقتصادى القاهرة، ولما كانت الأوراق قد خلت عما إذا كان هذا الحكم الذى يستند إليه البنك المستانف قد أصبح نهائياً من عدمه، الأمر الذى ترى معه المحكمة ضرورة استجواب البنك في هذا الشأن عملاً بحق المحكمة المخول لها بنص المادة 106 من قانون الإثبات، وأبقت الفصل في المصاريف.
 
وأكملت الحكمة أنه وقبل الفصل في الشكل والموضوع باستجواب البنك المستأنف بالسبب المنوه عنه سابقاً، وقررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل الاستئناف المقام من "بنك الاستثمار العربى"، ضد شركة الشرق الأوسط للتنمية المحدودة، بسبب عدم سداد المستحقات، لجلسة 24 أبريل المقبل.
 

 


المحكمة الاقتصادية

بنك الاستثمار العربى

شركة الشرق الأوسط للتنمية المحدودة

سداد المديونيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تطهير وتعقيم مبنى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة لمواجهة كورونا ..صور

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:17 م

وزير العدل يفتتح المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية لخدمة 5 محافظات.. عمر مروان يتفقد مجمع المحاكم والشهر العقارى ومحكمة الاستئناف.. ويؤكد: أعد بالقضاء على مشكلات الشهر العقاري.. ونظام جديد للحوافز..صور

الخميس، 20 فبراير 2020 07:03 م

وزير العدل يفتتح المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية ويتفقد المحكمة الابتدائية

الخميس، 20 فبراير 2020 01:21 م

وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المحكمة الاقتصادية.. صور

الخميس، 20 فبراير 2020 12:38 م

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

محتاجة اجابة على سؤال بعد اذنكم

لو سمحتم عندى استفسار عاوز اعرفة البنك المركزى اطلق مبادرة رفع الفوائد وتاجيل سداد القروض 6 اشهر انا واخد 3 قروض من بنك الاسكندرية مبلغ كان 15000 الف دلوقتى باقى 2195 جنية وبنك تساهيل 10000 جنية ومن شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر 10000 سؤالى هل تنطبق مبادرة البنك المركزى على هذة البنوك ولا لا وشكرا جزيلا لتعب محبتكم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة