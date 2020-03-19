بلدية أرجنتينية بالكامل فى الحجر الصحى بسبب "الخيانة".. اعرف القصة

كتبت رباب فتحى

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن بلدية "سيلفا" الأرجنتينية وضعت بالكامل فى الحجر الصحى خوفا من انتشار فيروس كورونا، بسبب رجل مارس الحب مع امرأة متزوجة كانت حبيبته السابقة وعادت مؤخرا من رحلة إلى إسبانيا وأخبرته أنها تعانى من أعراض فيروس كورونا.

وأوضحت المجلة التى نقلت عن صحيفة "كلارين" الأرجنتينية أن بلدية سيلفا ، التي يبلغ عدد سكانها 2500 نسمة ، أغلقت وباتت كمدينة أشباح خلال أجزاء من اليوم. وبدأ هذا قبل بضعة أيام فقط - مع إغلاق جميع المطاعم والحانات ومراكز التسوق - بعد عودة رجل يبلغ من العمر 27 عامًا إلى البلدة بعد أن مارس الحب مع حبيبته السابقة.

وعادت المرأة المجهولة إلى منزلها في مدينة قرطبة الأرجنتينية بعد رحلة إلى إسبانيا قبل أكثر من أسبوع، وتواصلت مع حبيبها السابق من سيلفا ودعته لمقابلتها.

وأخبرته خلال لقائها عن رحلتها إلى إسبانيا ، بل إنها قالت إنها مصابة بأعراض الفيروس التاجي. ومع ذلك ، لم يوقفهما ذلك عن ممارسة الحب قبل أن يذهب كلا منهما فى طريقه.

وعاد الرجل إلى بلدته واستقبله حوالي 20 صديقا في حفلة.

وعندما كان يشرب ويأكل مع أصدقائه ، أخبرهم عن لقائه مع عشيقته السابقة في قرطبة أصيبوا بالصدمة والانزعاج عندما ذكر أنها أصيبت بالفيروس التاجي. ثم أبلغ بعض الأصدقاء السلطات ، التي تحركت بسرعة لعزل الرجل وفرض الحجر الصحي في المدينة.

وتم التعرف على المرأة في قرطبة بسرعة من قبل السلطات المحلية في مدينتها ووضعها في الحجر الصحي ، وكذلك زوجها.

وأمر حاكم سيلفا جيراردو زامورا بلدته بأكملها بالحجر الصحي ك "إجراء متطرف" لمنع انتشار الفيروس.

وقال "لقد أعلنا للتو بلدة سيلفا بأكملها في الحجر الصحي" ، مشيرا إلى أنه لم يُسمح للسكان بالمغادرة ، بينما لم يُسمح للأشخاص بالخارج بالدخول ، حسبما أفادت " كلارين".