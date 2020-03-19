بتحب السينما.. فتح باب التقدم لمنصة الشارقة للأفلام 2020

كتبت بسنت جميل

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب المشاركة في الدورة الثالثة من "منصة الشارقة للأفلام" التى تقام فى الفترة بين 14 و21 نوفمبر المقبل، وتدعو المؤسسة صناع الأفلام لتقديم أفلامهم الروائية والوثائقية والتجريبية، الطويلة والقصيرة فى موعد أقصاه 26 أبريل، وذلك عبر موقع المؤسسة.





ويمكن للراغبين في التقدم إرسال المواد الداعمة (مواد إعلامية، الملصق الإعلاني، لقطات من الفيلم، السيرة الذاتية، وصورة شخصية للمخرج وغيرها) عبر البريد الإلكترونى للشارقة ، ويجب أن تكون جميع الأفلام أصلية، وسيتم النظر في تقديم فيلم واحد فقط لكل مخرج ولن يتم قبول الطلبات المتعددة.

تشتمل المنصة على ثلاثة مكونات رئيسة هي: جوائز وبرنامج الأفلام المقيّمة، والبرنامج العام للجلسات وورش العمل، بالإضافة إلى العروض الأولى للأفلام الفائزة بمنحة إنتاج الأفلام القصيرة.



وتهدف المؤسسة من خلال المنصة إلى دعم المشهد الفني والإبداعي المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال توفير مساحة إبداعية خاصة بصنّاع الأفلام البارزين والناشئين، والمنتجين، والنقاد، والطلاب، على حد سواء.

ضمت المنصة في دورتها السابقة أكثر من 50 فيلماً محلياً وإقليمياً ودولياً، إضافة للملتقى التشاركي والجوائز المحكّمة لأفضل الأفلام، وبالتزامن مع عروض الأفلام قدمت المنصة برنامجاً من الحوارات وجلسات نقاشية حول السينما وإنتاجات الفنانين في الصورة المتحركة، والجوانب الإبداعية والمفاهيمية في صناعة السينما، وآخر المستجدات في الشاشتين الصغيرة والكبيرة، إلى جانب ورش عمل تمحورت حول مواضيع مختلفة ترتبط بالسينما كالارتجال والنقد السينمائي.

يتميز برنامج هذه الدورة بإطلاق "الملتقى التشاركي"، الذي يتيح الفرصة أمام صناع السينما الناشئين للتواصل مع المحترفين، وعرض مشاريعهم الجديدة، والاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم، ولقاء مساهمين محتملين في إنتاجاتهم المستقبلية.