تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تجربة اليوم السابع كأول صحيفة تخوض تجربة العزل في الصين، خوفا من فيروس كورونا، وروشتة بكين للحماية من الوباء، وتفاصيل الاتصال الهاتفى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.





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أول مصرى يخوض رحلة الإجراءات الوقائية فى قلب الصين.. "اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين.. الشعار "أنت مريض محتمل".. والبداية بـ 4 ساعات فحص والعزل الانفرادى 14 يوماً.. روشتة بكين كفيلة بالحماية من الوباء.. طعام يومى على باب الغرفة وجهاز لقياس الحرارة والتواصل بالهاتف فقط والإبلاغ بأية أعراض قد تظهر



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