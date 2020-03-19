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"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

الخميس، 19 مارس 2020 08:42 م
"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تجربة اليوم السابع كأول صحيفة تخوض تجربة العزل في الصين، خوفا من فيروس كورونا، وروشتة بكين للحماية من الوباء، وتفاصيل الاتصال الهاتفى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.


 

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