اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 04:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اليوم.. الحكم على متهم بترويج المخدرات ومقاومة السلطات بمصر القديمة

الخميس، 19 مارس 2020 04:00 ص
اليوم.. الحكم على متهم بترويج المخدرات ومقاومة السلطات بمصر القديمة مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، للحكم على "و. ق"، لاتهامه بحيازة المواد المخدرة ومقاومة السلطات في مصر القديمة ومن المتوقع أن تؤجل القضية إداريًا بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ وشريف حسانين ومحمد بكر، وأمانة سر عمر عاشور ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "و.ق"، حيازة وإحراز مخدر الحشيش، وأقراص الترمادول، بقصد الاتجار بدائرة مصر القديمة.

كما أسندت النيابة للمتهم، وآخرون، تهمة استعمال القوة والعنف ضد موظف عمومى، وهو معاون مباحث قسم مصر القديمة والقوة المرافقة له، بأن أشهروا فى وجههم الأسلحة النارية، لمنعهم من أداء وظيفتهم وهى ضبطهم، وأسندت النيابة للمتهم، أيضا تهمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص.

 

 


تجارة المخدرات

مقاومة السلطات

جنايات القاهرة

محاكمة تاجر مخدرات

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

تداول فيديو لتعقيم منزل العامل الهندى المصاب بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد

تداول فيديو لتعقيم منزل العامل الهندى المصاب بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد

طعون مؤجل نظرها أمام النقض.. أبرزها "فض رابعة وأحداث العدوة"

طعون مؤجل نظرها أمام النقض.. أبرزها "فض رابعة وأحداث العدوة"

اليوم.. وزير التعليم يرد على أسئلة أولياء الأمور بشأن خطة الدراسة بسبب كورونا

اليوم.. وزير التعليم يرد على أسئلة أولياء الأمور بشأن خطة الدراسة بسبب كورونا

6 قرارات فورية لمواجهة انتشار كورونا فى مجلس النواب.. تعرف عليها

6 قرارات فورية لمواجهة انتشار كورونا فى مجلس النواب.. تعرف عليها

اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن مخالفات المقاهى ومراكز الدروس للوقاية من كورونا

اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن مخالفات المقاهى ومراكز الدروس للوقاية من كورونا

"التضامن": اليوم آخر فرصة لتلقى طلبات التقديم لحج الجمعيات

"التضامن": اليوم آخر فرصة لتلقى طلبات التقديم لحج الجمعيات

الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب الكحول والكمامات بعد منع تصديرها

الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب الكحول والكمامات بعد منع تصديرها

المتحدث العسكرى يجدد نفيه انتشار القوات المسلحة استعدادًا لفرض حظر التجوال

المتحدث العسكرى يجدد نفيه انتشار القوات المسلحة استعدادًا لفرض حظر التجوال

التعليم: توقف الدراسة لن يؤثر على أى طالب لم يسجل استمارة الثانوية

التعليم: توقف الدراسة لن يؤثر على أى طالب لم يسجل استمارة الثانوية

وزير التموين: ندرس وضع المُطهرات على بطاقة التموين باعتبارها سلعة أساسية الآن

وزير التموين: ندرس وضع المُطهرات على بطاقة التموين باعتبارها سلعة أساسية الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة