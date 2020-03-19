اليوم.. الحكم على متهم بترويج المخدرات ومقاومة السلطات بمصر القديمة

كتب أحمد حسنى

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، للحكم على "و. ق"، لاتهامه بحيازة المواد المخدرة ومقاومة السلطات في مصر القديمة ومن المتوقع أن تؤجل القضية إداريًا بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ وشريف حسانين ومحمد بكر، وأمانة سر عمر عاشور ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "و.ق"، حيازة وإحراز مخدر الحشيش، وأقراص الترمادول، بقصد الاتجار بدائرة مصر القديمة.

كما أسندت النيابة للمتهم، وآخرون، تهمة استعمال القوة والعنف ضد موظف عمومى، وهو معاون مباحث قسم مصر القديمة والقوة المرافقة له، بأن أشهروا فى وجههم الأسلحة النارية، لمنعهم من أداء وظيفتهم وهى ضبطهم، وأسندت النيابة للمتهم، أيضا تهمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص.