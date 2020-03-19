الهجرة: وصول 5 أتوبيسات لمعبر قسطل على الحدود مع السودان انتطارا لعبور العالقين

كتب محمود راغب

تابعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بدء وصول الأتوبيسات المخصصة لنقل المصريين العالقين بالسودان ولم يستطيعوا العودة لمصر نظرا للإجراءات التي يتم اتخاذها في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن وصول خمسة من الأتوبيسات التي تم الإعلان عنها أمام معبر قسطل وفي الطريق إلى حدود معبر وادي حلفا مع الجانب السوداني ، استعدادا لنقل الطلبة المصريين وأي من المواطنين القادمين الراغبين في التحرك إلى القاهرة.



وأكدت وزيرة الهجرة أنه تم التواصل مع وزارة الصحة للقيام بالكشف علي المواطنين إضافة للتواصل مع الجهات المعنية لمتابعة فتح المعبر وضمان تدفق العالقين بالتعاون مع الأشقاء في السودان، كما يستمر التواصل مع الطلبة والمواطنين المصريين بالسودان لطمأنتهم وإعلامهم بجهود الدولة بكافة أجهزتها لرعايتهم وتلقي استفساراتهم والرد المباشر عليها.



جاء ذلك في ضوء تلقي وزارة الهجرة، استغاثات من عدد من المصريين بجمهورية السودان، وإشارتهم إلى وجود صعوبات تحول دون عودتهم إلى مصر، نظرًا لتوقف جميع الرحلات بسبب كورونا.



وحرصا على التواصل مع المصريين العاملين بالخارج العالقين في الخارج ويرغبون في العودة للوطن أو في العودة إلى جهة عمله بالخارج، يتابع فريق عمل الوزارة على مدار الساعة استقبال رسائل المواطنين وطلباتهم من خلال استمارة البيانات الإلكترونية التالية:

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKRxP4OoLfJlbB7xbYX-I2fxFalP4HSgQULhjBtAOiBH-w8Q/viewform

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أو البريد الإلكتروني: Egyexpcare2020@gmail.com ، كذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 / 01062437210 .





