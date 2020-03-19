اليوم السابع
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المكسيك تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 08:42 ص
المكسيك تسجل أول وفاة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الصحة في المكسيك مساء أمس الأربعاء إنها سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا وهي لرجل مكسيكي يبلغ من العمر 41 عاما كان مصابا بداء السكري وظهرت عليه الأعراض الأسبوع الماضي. ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

كانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع بنسبة 27 في المئة خلال 24 ساعة حتى مساء الأربعاء إلى 118 من 93 في اليوم السابق.

وكانت قد أعلنت السلطات المكسيكية، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 82 حالة. وذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز عربية)، دون المزيد من التفاصيلوكانت السلطات الطبية المكسيكية قد سجلت فجر أمس الاثنين، أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 6.5 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم.

وكان قد اتهم رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة – فلسطيني الأصل- المكسيك بالسماح بركوب 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا رحلة مقررة من مكسيكو سيتي إلى سان سلفادور وقال إنه علق كل الرحلات الجوية للركاب بشكل فوريووصف رئيس السلفادور السلطات المكسيكية بأنها "لا تتحلى بالمسؤولية".

 


المكسيك

كورونا

فيروس كورونا

وزارة الصحة

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