اليوم السابع
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المقاولون العرب: العمل منتظم بمشروعات العاصمة الإدارية ولا توقف بسبب كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 05:31 م
المقاولون العرب: العمل منتظم بمشروعات العاصمة الإدارية ولا توقف بسبب كورونا المهندس محسن صلاح - رئيس شركة المقاولون العرب
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، انتظام العمل في كافة مشروعات ومواقع العاصمة الإدارية الجديدة، ولا صحة لما تم تداوله بشأن  توقف أعمال الشركة فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بسبب إصابة بعض العاملين بفيروس كورونا ليس له أساس من الصحة .

وأوضح صلاح أن جميع مشروعات الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وكافة المشروعات على مستوى الجمهورية تسير بصورة طبيعية ولم تتوقف مع اتخاذ الشركة لكافة الإجراءات الإحترازية ومنها قياس درجات الحرارة للعاملين للتأكد من سلامتهم، وكذلك إجراء حملة تطهير كبرى لكافة فروع وإدارات ومشروعات واستراحات الشركة ووسائل الانتقال المختلفة .

وأكد أن  الشركة تقوم بنشر التوعية بشكل دائم بين العاملين لحثهم على تجنب الإصابة بالفيروس، لافتا إلى أن الشركة تتخذ كافة الإجراءات اتساقا مع قرارات الدولة للحفاظ على صحة العاملين ومنها منح الاجازات لأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل واللاتى ترعين أطفال أقل من 12 عاما، وتقوم بتقليل الكثافة داخل مقرات الشركة، وأن القطاع الطبى بالشركة يتابع الحالة الصحية للعاملين بالشركة فى كافة المواقع.

وأهاب رئيس المقاولون العرب بعدم نشر الشائعات وعدم الالتفاف لتلك المواقع

كان الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب،  قد وقعا مؤخرا، عقد مقاولة إنشاء مبانى فرع جامعة الإسكندرية بمدينة إنجامينا بدولة تشاد.

وقال رئيس جامعة الإسكندرية فى بيان اليوم، إن هذا العقد يتضمن تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من فرع الجامعة بإنشاء كليتى الزراعة والطب البيطرى والتي تستغرق عامين، حيث ستقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ عملية الإنشاء طبقاً للشروط العامة والمواصفات الفنية والمقايسات والرسومات الهندسية، وأشار الكردى أن علاقة جامعة الإسكندرية وأفريقيا بدأت منذ ستينات القرن الماضى من خلال التعاون مع العديد من الجامعات الأفريقية ووجود عدد كبير من الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة الإسكندرية حيث تقدم الجامعة كل عام 100 منحة لدول حوض النيل.

 

 

 


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