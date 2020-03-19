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المدارس الثانوى تعلن تظلمات نتيجة الترم الأول للامتحان الورقى لأولى ثانوى

الخميس، 19 مارس 2020 12:13 م
المدارس الثانوى تعلن تظلمات نتيجة الترم الأول للامتحان الورقى لأولى ثانوى الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين
كتب محمود طه حسين

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أعلنت بعض المدارس الثانوى، نتيجة تظلمات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للاختبار الورقى، حيث أكدت مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، أنه تم إعلان تظلمات الطلاب على نتيجة امتحان الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى ونشرها على صفحة المدرسة الرسمية يستطيع الطالب معرفة نتيجة تظلمه فى المادة التى تقدم بطلب تظلم على نتيجتها، مؤكدة أن الاختيارات الإلكترونية لم تصل نتيجة تظلمات الطلاب عليها حتى الآن.
 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت خطة التعلم عن بعد قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين بالترم الثانى كإجراء احترازى من فيروس كورونا، حيث أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن هناك خطة تتعلق بالمناهج الدراسية والامتحانات والمعلمين والإدارة المدرسية، تم توجيه المديريات والمدارس بتفعيلها مباشرة حرصا على مصلحة الطلاب في الحصول على دروسهم والمقررات الدراسية خلال الفصل الدراسى الثانى.

 

وأوضح الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير، أنه يتم إعداد مسابقة على مستوى المديريات التعليمية ثم على مستوى الجمهورية لاختيار أفضل معلم في ممارسة التدريس من خلال التطبيق الإلكترونى على أن تخصص للمعلمين الفائزين جوائز قيمة، مشيرا إلى أنه سيكون كل مدير مدرسة مسئول مسئولية تامة نحو التأكد من التحاق كل تلميذ بالمجموعات التي يتم تنظيمها من قبل معلمى الصف ويتخذ من التدابير ما يضمن ذلك، مع إعداد جدول زمنى معلن بالمدرسة للفترات التي يقوم فيها المعلم بتقديم الإرشادات لطلابه والرد على استفساراتهم سواء المباشرة أو غير المباشرة عبر تطبيق إلكترونى.

 

وأشار نائب الوزير، إلى أن كل معلم يقوم بالتواصل مع طلابه من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد على أن يقوم أخصائى التكنولوجيا بالمدرسة بتقديم الدعم التقنى لمساعدة المعلم في تكوين مجموعات تضم طلاب الصفوف التي يقوم المعلم بالتدريس لها وفق الخطة الرسمية على أن يكون مدير المدرسة وموجه المادة ضمن تلك المجموعات.

 

 


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