المتسوقون يصطفون أمام المتاجر قبيل الإغلاق فى لندن

وقف المتسوقون البريطانيون في طوابير طويلة في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، لشراء مستلزماتهم الأساسية مثل زجاجات المياه والأطعمة المعلبة قبيل تشديد متوقع للإجراءات المتخذة لاحتواء فيروس كورونا المستجد. ورأى مراسلو رويترز أكثر من مئة شخص يصطفون تحت المطر أمام متجر سينسبري قبل موعد فتحه في السابعة صباحا في كلابهام كومون جنوبي نهر التيمز وعلى مسافة بضعة كيلومترات اصطف الناس في طوابير طويلة أمام فرع آخر لسينسبري في فوكسهول.
وضم رئيس الوزراء بوريس جونسون صوته إلى أصوات سلاسل المتاجر الكبيرة مثل تيسكو وسينسبري وأسدا وموريسونز في حث المتسوقين على عدم تخزين البضائع لكن هذه المناشدات لم تلق آذانا صاغية.
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