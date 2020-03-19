الكوكايين فى الكمامات.. مهربو المخدرات يستغلون فيروس كورونا للتهريب فى بيرو

كتبت فاطمة شوقى

قالت شرطة بيرو إنها صادرت طرد بريدى من صناديق تحتوى على كمامات محشوة بالكوكايين، كانت متجه إلى هونج كونج، حسبما قالت صحيفة "دياريو لاس أمريكا" على نسختها الإسبانية.

وأفادت شرطة بيرو أن الطرد البريدى المتداخل يحتوى على أكثر من كيلوجرام من المخدرات وتم توزيعه فى صناديق تحتوى على كمامات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطريقة أظهرت قدرة تجار المخدرات على الاستفادة من الوضع، وهذه المرة ، عن طريق إخفاء المخدارت داخل ووسط الأقنعة المستخدمة لمحاولة حماية أنفسهم من فيروس كوفيد 19، وليست هذه هى المرة الأولى التى تصادر فيها السلطات البيروفية المخدرات فى طريقها إلى هونج كونج،حيث أنه فى عام 2018 ، قامت بمصادرة ما يقرب من طنين من الكوكايين.

ووفقًا لوكالة مكافحة المخدرات الأمريكية ، فإن بيرو هى ثانى أكبر منتج للكوكايين فى العالم، كما تعد الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية ثانى أكبر منتج لأوراق الكوكا ، وهى مُدخلات يتم تصنيع الدواء منها ، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا فى بيرو إلى أربع حالات مؤكدة، بينما يوجد 145 حالة مشتبه بها، ويتزايد القلق فى العالم بسبب انتشار الفيروس.

وتقع بيرو فى المركز الخمسين من البلدان التى لديها أكبر عدد من المصابين، الصين تحتل المركز الأول ب 81102 شخصا، وإيطاليا 35713 ، وإيران 17361، وإسبانيا 14769، وألمانيا 12327.

ارتفعت حصيلة وأعداد الوفيات حول العالم بسبب فيروس كورونا الـ 8000 شخص، وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرزاز المتطاير من الشخص المصاب وليس عن طريق الهواء مؤكدة أن حالة واحدة فقط يمكن أن ينتقل من خلالها عن طريق الهواء، إذا كان المريض فى أحد المستشفيات وتعرض لإجراءات تنفسية تصلح من وضعة إذا كان يعانى من مرض معين وكانت الأجهزة ملوثة بالفيروس.