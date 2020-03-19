اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القومى المرأة يتلقى شكاوى السيدات بشأن التعنت فى تطبيق تخفيض أعداد العاملين

الخميس، 19 مارس 2020 01:04 م
القومى المرأة يتلقى شكاوى السيدات بشأن التعنت فى تطبيق تخفيض أعداد العاملين الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المجلس القومي للمرأة عن تلقيه شكاوى النساء العاملات من الأمهات اللاتي  يواجهن أى مشكلات أو تعنت فى تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 والخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية والذي يأتي في إطار خطة الدولة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا ، وذلك على رقم مكتب شكاوي المرأة المختصر  15115  .
 
وكان قرار رئيس مجلس الوزراء قد تضمن منح  الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان قراره بمرتب كامل، كما ادرج القرار السيدات العاملات من الأمهات لأشخاص ذوى اعاقة ممن يزيد عمرهم على 12 عاما ضمن الفئات المشمولة بقرار مجلس الوزراء .
 
وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن جميع  الشكاوى التى ترد الى المجلس سوف يتم التعامل معها فورا والعمل على ازالة سبب الشكوى فى حال التاكد من جديتها واحقيتها، ويأتي ذلك في ضوء حرص المجلس على مصلحة المرأة المصرية وحماية حقوقها التى منحتها لها الدولة للتخفيف الاعباء عن كاهلها ، مشيرة الى كبر حجم  المسئولية الملقاه على عاتق المرأة  في ظل الظروف  والتحديات التى يمر بها العالم في الوقت الحالي، لذلك لابد من دعمها ومساندتها وتوفير كافة الخدمات والسبل لتسهيل عليها القيام بدورها ، مشيرة ان المكتب قد تلقي بالفعل عدد من الشكاوى من السيدات على رقم مكتب شكاوي المرأة وجاري العمل على حلها .
 
من جانبها أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس مقررة لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس ان اللجنة  على استعداد تام لتلقى شكاوى النساء والفتيات من ذوات الاعاقة العاملات والامهات لاشخاص ذوى الاعاقة ممن يواجهن اى مشكلات او تعنت فى تطبيق قرار مجلس الوزراء، وتحويلها الى مكتب شكاوي المرأة  بالمجلس للتعامل معها وازالة سبب الشكوى بعد التأكد منها.
 
 

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القومى للمرأة: كل أم وزيرة صحة داخل منزلها فى مواجهة فيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 11:55 ص

إكسترا نيوز تبرز طرق مواجهة دول العالم لـ"كورونا".. كاتب صحفى: إسبانيا تفرض حظر تجول.. وأستاذ بجامعة هارفارد: واشنطن تتبع نظام الحجر الصحى بالمنازل.. والقومى للمرأة: إطلاق مبادرة طرق الأبواب للوقاية من الفيروس

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:08 ص

القومى للمرأة لـ"الحقيقة": إطلاق مبادرة طرق الأبواب لتوعية السيدات بطرق مواجهة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:47 م

المجلس القومى للمرأة يلغى نظام البصمة الإلكترونية ويوفر أجهزة قياس الحرارة للموظفين

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة