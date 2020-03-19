القومى المرأة يتلقى شكاوى السيدات بشأن التعنت فى تطبيق تخفيض أعداد العاملين

كتب محمود راغب

أعلن المجلس القومي للمرأة عن تلقيه شكاوى النساء العاملات من الأمهات اللاتي يواجهن أى مشكلات أو تعنت فى تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 والخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية والذي يأتي في إطار خطة الدولة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا ، وذلك على رقم مكتب شكاوي المرأة المختصر 15115 .

وكان قرار رئيس مجلس الوزراء قد تضمن منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان قراره بمرتب كامل، كما ادرج القرار السيدات العاملات من الأمهات لأشخاص ذوى اعاقة ممن يزيد عمرهم على 12 عاما ضمن الفئات المشمولة بقرار مجلس الوزراء .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن جميع الشكاوى التى ترد الى المجلس سوف يتم التعامل معها فورا والعمل على ازالة سبب الشكوى فى حال التاكد من جديتها واحقيتها، ويأتي ذلك في ضوء حرص المجلس على مصلحة المرأة المصرية وحماية حقوقها التى منحتها لها الدولة للتخفيف الاعباء عن كاهلها ، مشيرة الى كبر حجم المسئولية الملقاه على عاتق المرأة في ظل الظروف والتحديات التى يمر بها العالم في الوقت الحالي، لذلك لابد من دعمها ومساندتها وتوفير كافة الخدمات والسبل لتسهيل عليها القيام بدورها ، مشيرة ان المكتب قد تلقي بالفعل عدد من الشكاوى من السيدات على رقم مكتب شكاوي المرأة وجاري العمل على حلها .

من جانبها أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس مقررة لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس ان اللجنة على استعداد تام لتلقى شكاوى النساء والفتيات من ذوات الاعاقة العاملات والامهات لاشخاص ذوى الاعاقة ممن يواجهن اى مشكلات او تعنت فى تطبيق قرار مجلس الوزراء، وتحويلها الى مكتب شكاوي المرأة بالمجلس للتعامل معها وازالة سبب الشكوى بعد التأكد منها.