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الفريق التراس: لو "موديل" سيارة شريف خيرى موجود عندنا لأعطيناه سيارة جديدة

الخميس، 19 مارس 2020 03:49 م
الفريق التراس: لو "موديل" سيارة شريف خيرى موجود عندنا لأعطيناه سيارة جديدة
كتب زكى القاضى

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كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، صدرت فور معرفة تعطل سيارات الشباب الذين يساعدون المواطنين فى الطقس السىء، وتم التعامل معها على الفور، والتواصل معهم.

 

وأكد الفريق التراس، أنه قال لشريف خيرى ، صاحب القصة الأبرز فيهم، أنه لو "موديل" سيارته موجود بالهيئة، لأعطاه سيارة جديدة بدلا من التى تعطلت.

 

فى سياق متصل، حرص العاملون بالشركة العربية الأمريكية للسيارات، على التقاط الصور مع شريف خيرى، وأصحاب السيارات التى تم صيانتها، حيث ردد العاملون، هتافات " تحيا مصر".

 

كان الفريق عبد التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، قد كشف أن تكلفة إصلاح سيارة المواطن شريف خيرى و4 سيارات أخرى، تعطلت أثناء مساعدتهم للمواطنين فى الطقس السىء، وصلت لنصف مليون جنيه، تكفلت بها الهيئة بالكامل، وذلك لما بدر منهم من فعل بطولى يدل على شهامة المصريين.

 

وكشف الفريق عبد المنعم التراس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن سيارة المواطن شريف خيرى، وصلت لتكلفة 255 ألف تقريبا، وذلك لأن السيارة تضررت بالكامل جراء ما فعله فى مساعدة سيارات المواطنين العالقة بالأمطار، مشيرا إلى أنه لذلك قررت الهيئة، التكفل بإصلاحها بالكامل وذلك لأن ما فعلوه يدل على معدنهم الأصيل، ويعتبر هذا أقل واجب لهم.

 

وكشف الفريق التراس، أنه منحهم أيضا خصم 25% لكافة أعمال الصيانة والإصلاح مستقبلا.

 

يذكر أن عمليات الصيانة والإصلاح تمت بالشركة العربية الأمريكية للسيارات، وهى أحد شركات الهيئة المسئولة عّن إصلاح وصيانة ذلك النوع من سيارات الدفع الرباعى.

 

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