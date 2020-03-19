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الفريق أسامة ربيع: اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لانتظام حركة الملاحة بقناة السويس

الخميس، 19 مارس 2020 04:01 م
الفريق أسامة ربيع: اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لانتظام حركة الملاحة بقناة السويس اجراءات احترازية بهيئة قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح

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وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بمواصلة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان انتظام حركة الملاحة بالقناة وسير العمل بصورة طبيعية بكافة منشآت الهيئة مع الحفاظ على دواعي السلامة والصحة العامة وفقًا لخطة الدولة وتعليمات منظمة الصحة العالمية، في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

 

وأكد الفريق ربيع، على التزام الهيئة بتطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمنح العاملين المصابين بأمراض مزمنة، والسيدات الحوامل وممن لديهن أطفال أقل من 12 عامًا إجازة استثنائية مدفوعة الأجر، مع تعليق كافة الفعاليات ومنع التجمعات وتقسيم قوة العمل بالتناوب بين العاملين لمنع الازدحام والتكدس، لافتًا إلى جهود تطهير وتعقيم كافة المنشآت التابعة للهيئة والمرافق التي تتولى إداراتها مثل الأنفاق والكباري العائمة ومحطات مياه الشرب، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة بمدن القناة وجاهزية الأطقم الطبية وأطقم التمريض.

 

كما شدد رئيس هيئة قناة السويس، على مواصلة الإجراءات الوقائية لضمان حماية العاملين ممن يتعاملون بصورة مباشرة مع السفن العابرة وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على طاقم الإرشاد بالهيئة ومراقبي حمولات ورسوم السفن وعمال الرباط  قبل صعود السفن العابرة وعقب النزول منها من خلال طاقم طبي مجهز ومؤهل ومتواجد بشكل دائم في المارينا الخاصة بالمرشدين، مع الالتزام بمجموعة من الاشتراطات الصحية المتعارف عليها عالمياً مثل ارتداء الكمامات الواقية والقفازات وبدل العزل الكاملة والمطهرات ،علاوة على إجراء الفحوصات الدورية عليهم، وإعطائهم التطعيمات الخاصة بالإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

 

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