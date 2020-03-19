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الفاو: الإمارات تساعد إريتريا فى التصدى لانتشار الجراد الصحراوى

الخميس، 19 مارس 2020 02:21 م
الفاو: الإمارات تساعد إريتريا فى التصدى لانتشار الجراد الصحراوى منظمة الأغذية والزراعة " الفاو "
كتب عز النوبى

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رحبت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بتعهد بقيمة مليون دولار أمريكى من دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الحملة المستمرة فى إريتريا للسيطرة على أعداد الجراد الصحراوى فى ذلك البلد.

 وقالت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" فى تقرير لها اليوم، إن الجراد الصحراوي  يعتبرأكثر آفات النباتات المهاجرة تدميراً في العالم، ويمكن لسرب صغير يغطي مساحة كيلومتر واحد أن يأكل فى يوم واحد كمية الطعام نفسها التى يستهلكها 35,000 شخص.

 وأضافت   "الفاو  " ،  أن  مساهمة الإمارات ستدعم  في خطة استجابة الفاو لمكافحة الجراد الصحراوي العمليات التي تقودها حكومة إريتريا وتدعمها الفاو والتي تهدف إلى تقليل أعداد الجراد. وتعد هذه العمليات حاسمة في التخفيف من التأثير الأكبر المحتمل على قدرة الناس على تأمين سبل عيشهم وتوفير الغذاء لأسرهم في المستقبل.

وفي هذا السياق، قال شو دونيو، المدير العام للفاو: "أود أن أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على مساهمتها السخية وإدراكها للحاجة الماسة إلى التخفيف من الآثار المفجعة لانتشار الجراد الصحراوي".

وفيما لا تزال إثيوبيا وكينيا والصومال أكثر البلدان تأثراً بالانتشار المتواصل للجراد الصحراوي، وهو الأكبر من نوعه منذ عقود، فإن الوضع في إريتريا يدعو إلى القلق الشديد، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة زيادة في نشاط الجراد الصحراوي على جانبي البحر الاحمر.

وقامت "  الفاو "  بزيادة عدد خبراء الجراد وغيرهم من الموظفين لدعم الحكومات في البلدان المتضررة من خلال مراقبة وتنسيق نشاطات مكافحة الجراد وتقديم المشورة الفنية. كما تقوم المنظمة بشراء الإمدادات والمعدات اللازمة للعمليات الجوية والبرية التي تقوم بها فرق المراقبة الحكومية.

وتعمل  "  الفاو "   حالياً على إعداد خطة لحماية سبل العيش الريفية من خلال تزويد المزارعين المتضررين بحزم زراعية، وتقديم الرعاية البيطرية للماشية التي تعاني من الجوع، والنقود للأسر التي فقدت محاصيلها حتى تتمكن من شراء الطعام ، وقد طالبت الفاو بتمويل عاجل بقيمة 138 مليون دولار لمساعدة البلدان المتأثرة. وحتى الآن، تم التعهد بتقديم حوالي 105 مليون دولار.

 


 



 


الأغذية والزراعة

الجراد الصحراوى

مكافحة الجراد

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