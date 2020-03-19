اليوم السابع
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الظلام يخيم على محافظة الإسكندرية بعد قرار غلق المحلات لمواجهة كورونا.. صور

الخميس، 19 مارس 2020 10:37 م
الظلام يخيم على محافظة الإسكندرية بعد قرار غلق المحلات لمواجهة كورونا.. صور هدوء بشوارع الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت محافظة الإسكندرية حالة من الهدوء والظلام بعد الساعة السابعة مساءا فى كافة أنحاء المحافظة بعد قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية والمقاهي والمولات من الساعة السابعة مساءاً، وبدأت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية فى تنفيذ قرارات الغلق وتنفيذ القانون حفاظا على صحة المواطنين.
 
ونفذ المواطن,ن قرار الغلق فى كافة أنحاء المحافظة والطرق الرئيسية والفرعية ، بالإضافة إلى مرور اكوال أمنية للتأكد من قرار الغلق .
 
 وقد نص قرار رئيس مجلس الوزراء في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.
 
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها، ونص القرار في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
 
وفي سياق متصل تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية فى حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات ومحلات الألعاب الإلكترونية وصالات الجيم وشن حملات مكثفة على المقاهي والكافيتريات لمنع التجمعات ومصادرة الشيشية.
 واستكمالا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. 
 
 
 
 
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