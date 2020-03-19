الطرق الصوفية بالشرقية تلغى موالد مارس وتعيّن خادم لضريحين

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الشيخ محمد مراعي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالشرقية ، تعليمات مشددة على ضرورة المحافظة على الأضرحة وعدم التعرض لها سواء بالأعتداء عليها بالهدم أو النبش وعدم المساس بالساحات الخاصة بها، وعدم إقامة أي احتفالات أو موالد دون موافقة وكالة المشيخة العامة للطرق الصوفية ، ذلك فى أطار سعى الطرق الصوفية للحفاظ على الأضرحة ومنع التعدي عليها بالبناء أو النبش أو النقل لمكان أخر ، وفى ضوء توجيهات سماحة الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الصوفى الأعلى، كما تعيين خادمين لضريحي في ابوحماد للحفاظ عليهم ، من تعديات .

أوضح ل "اليوم السابع"، أنه كان قد تفقد ضريح أولاد عليم الأربعين بأبوحماد ونبه على سرعة تعين خادم للضريح، وتأجيل الحضرة الأسبوعية، دون الرجوع له شخصيا للمتابعة ومنع حدوث أي مخالفات شرعية تسيء للفكر الصوفى وتفتح مجالا للطعن فيه والإساءة لمعتنقيه، وتفقد ضريح الشيخ عتمان ونبه على سرعة تعين خادم للضريح وكلف الحاج ربيع زارع بسرعة إجراء بعض الإصلاحات بمداخل الضريح لإقامة الحضرات والحفاظ على ساحة الشيخ عتمان، كما تقرر إزالة التعديات على أضرحة العباسة بعد معاينته لها وتواصله مع فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف .

و شدد المراعي ،حيث قال " لن أسمح بالتعدي على أي ضريح، وسنتخذ إجراءات مشددة تجاه المعتدين، ومن يخالف توجيهاتنا ويتقاعس عن أداء دوره داخل الصوفية سنضطر لإلغاء صفته وانتسابه للصوفية ومؤكد: "الأضرحة لها كرامات، والصوفيون قد رباهم شيوخهم على الحب والنقاء لأن الصوفية لا تقدس المشايخ بل تسير على دربهم" .

كان قد رافقه فى الجولة تفقدية لعدد من الأضرحة بقرية العباسة التابعة لمركز أبو حماد وكيل المشيخة خلال الجولة فضيلة الشيخ سعد الدين النجار رئيس لجنة فض المنازعات باللجنة الاستشارية بالمحافظة، المستشار عادل عبد النبى المستشار القانونى للجنة الاستشارية بالمحافظة، الشيخ السيد وجيه المسلمى عضو اللجنة الأستشارية لمشيخة الطرق الصوفية بالشرقية، وعدد من أعضاء ومحبي الطرق الصوفية بقرية العباسة الكبرى.

يذكر ان محافظ الشرقية ، على ضرورة تطهير وتعقيم كافة المصالح والمؤسسات بصفة دورية مع التنبيه علي العاملين بإجراء التطهير والوقاية بصفة دائمة وكذا تطهير وتعقيم دور العبادة بصفة دورية، مشددا على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة.

كما شدد على ضرورة استمرار تلك الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار الفيروسات حفاظا على صحه وسلامة المواطنين، كما تم تشكيل لجان عمل للمرور على المنشآت الحكومية والمباني الخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من إلتزام المسئولين عنها بتفعيل الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيراً الى أنه تم المرور علي مستشفيي الحميات والصدر بمدينة الزقازيق للتأكد من إجراء أعمال التعقيم اللازمة للأجهزة الطبيه، وكذا تطهير الغرف والممرات والطرقات والأسطح بها وغرف العناية والأقسام المختلفة ودورات المياه حفاظا علي صحة وسلامة العاملين بها والمترددين عليها .