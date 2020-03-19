اليوم السابع
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الصين تعلن عن 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووهان بدون حالات لأول مرة

الخميس، 19 مارس 2020 03:27 ص
الصين تعلن عن 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووهان بدون حالات لأول مرة الصين تواجه كورونا
شعبان هدية

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في سابقة هي الأولى من نوعها، منذ بدأت الصين بإحصاء إصابات بفيروس كورونا، في يناير الماضي، أعلنت بكين،أنّها لم تسجّل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أيّ إصابة جديدة "محلية المصدر" بفيروس كورونا المستجد.
 
وأعلنت سلطات الصحة الصينية، اليوم، الخميس، عن إصابة 34 حالة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل ووهان أى إصابة جديدة اليوم لأول مرة منذ تفشى الفيروس، وارتفعت الحالات القادمة من الخارج بنسبة قياسية ، بتصدر الإصابات في العاصمة بكين.
 
وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن الصين شهدت أمس ، الأربعاء 34 حالة إصابة مؤكدة ، أي أكثر من الضعف مقارنة بـ 13 حالة في اليوم السابق، من بين 34 إصابة مستوردة ، شكلت بكين 21 حالة ، وهو رقم قياسي يومي للمدينة.
 
وقالت هيئة الصحة في بيان اليوم، الخميس ، إن هذا يرفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني حتى الآن إلى 80928 حالة، وصل عدد القتلى من تفشي المرض في الصين إلى 3245 حتى نهاية يوم الأربعاء ، بزيادة ثمانية مقارنة باليوم السابق.
 
وكانت آخر حصيلة للوفيات بفيروس كورونا المستجدّ في العالم منذ ظهوره في ديسمبر وحتى الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش مساء أمس الأربعاء 8784 وفاة.
 
فيما ذكرت آلية المتابعة بمنظمة الصحة العالمية مساء أمس الأربعاء ، أن عدد حالات العدوى بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خارج الصين ارتفع إلى 112878 حتى يوم الأربعاء، في الوقت الذي يقترب فيه عدد الحالات عالميا من 200 ألف حالة، وأوضحت الآلية أن المرض أثر على 164 دولة ومنطقة، حيث توفي إجمالي 7873 حالة جراء المرض.
 
وسجّلت أكثر من 209 آلاف و500 إصابة بالفيروس في 150دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. غير أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع كاملاً، إذ صار عدد كبير من الدول يفحص الحالات الأكثر حاجة للرعاية الطبية فقط.
 
وأعلن البنك المركزي الأوروبي في وقت متأخر أمس الأربعاء عن برنامج جديد مؤقت لشراء قروض عامة وخاصة بقيمة 750 مليار يورو (819 مليار دولار) لمواجهة مخاطر فيروس كورونا الجديد.
 
وقد طور باحثون إسرائيليون طريقة متقدمة لإجراء فحوصات الفيروس لعشرات الأشخاص في نفس الوقت، بحسب معهد إسرائيل للتكنولوجيا (تخنيون)، وقال المعهد في بيان له أمس ، إن الطريقة الجديدة سيتم فيها إجراء الاختبارات على عشرات الأشخاص في وقت واحد، الأمر الذي سيزيد بشكل كبير من عدد الأشخاص الذين يتم اختبارهم يوميا.
 
وأوضح أن من شأن هذه الطريقة الجديدة أن تزيد بشكل كبير من عدد الأشخاص الذين يتم اختبارهم، وتشخيص المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض الفيروس، قبل أن تصيب أشخاصاً آخرين.
 
 
وكانت بريطانيا أكدت أمس الأربعاء، وفاة 32 حالة إضافية بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، لترتفع حصيلة الوفيات بالمرض إلى 104.

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فيروس كورونا

الصين

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