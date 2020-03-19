اليوم السابع
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الصين تعلن عدم تسجيل أى حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ووهان لأول مرة

الخميس، 19 مارس 2020 04:16 م
الصين تعلن عدم تسجيل أى حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ووهان لأول مرة فيروس كورونا
كتبت هند عادل

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كشف تقرير لصحيفة south china post عن أنه لا توجد أى حالات إصابة جديدة محلية بفيروس كورونا وذلك  لأول مرة منذ بدء الوباء، خاصة فى مدينة ووهان، والتى تفشى فيها الفيروس بصورة كبيرة خلال الشهرين الماضيين ، فيما أعلنت السطات الصحية الصينية تسجيل 34 إصابة جديدة جميعهم من الخارج قادمين إلى الصين وليسوا صينيين وتم وضعهم جميعا داخل الحجر الصحى. 
 
وأوضح التقرير  انخفاض حصيلة القتلى الأخيرة جراء الإصابة بالفيروس إلى أرقام فردية ، في ثماني وفيات جديدة فقط، وقالت اللجنة الوطنية للصحة إنها المرة الأولى التي تسجل فيها مقاطعة هوبي ومدينة وهان بشكل خاص  حيث ظهر المرض لأول مرة أي حالات جديدة سواء محليا أو من الخارج، أما  على الصعيد الوطني بكافة المدن الصينية ، كانت هناك 34 إصابة جديدة، كلها لأشخاص قادمين من الخارج.
 
انخفض عدد الوفيات الجديدة إلى أرقام فردية ، حيث تم الإبلاغ عن ثمانية فقط ، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3245.
 
يأتى ذلك فى ظل استمرارا الاعلان عن الإصابات بما هو الآن جائحة عالميه تزداد الاعداد فى الارتفاع، حيث  أبلغت إيطاليا عن 3526 حالة جديدة بين عشية وضحاها ، وألمانيا 4070 ، كما أبلغت الولايات المتحدة عن 1875 حالة جديدة.
 
قال تشونغ نانشان ، عالم الأوبئة الصيني البارز ، إنه بدون تدخل قوي لن يتم القضاء على الفيروس التاجي الذى انتشر بكافة دول العالم ، مشيرا أنه يجب على العديد من الدول أن تتخذ إجراءات على أساس آلية التدخل التي اخترعتها الصين، وقال تشونغ في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن السيطرة على المنبع طريقة قديمة لكنها فعالة.
 
إن النقاط الأساسية فى السيطرة على المرض تتمثل فى  الوقاية المبكرة والكشف المبكر والتشخيص المبكر والحجر الصحي المبكر".
 
وقالت منظمة الصحة العالمية إن مركز الوباء انتقل الآن إلى أوروبا ، حيث ارتفعت حالات الإصابة في إيطاليا وبلدان أخرى في القارة.
 
"تشهد أوروبا الآن الموجة الأولى من تفشي المرض، وسوف يستمر عدد الحالات المؤكدة في الارتفاع أقترح أنها تتخذ تدابير أقوى لاحتواء،  يجب عليهم اختبار وعزل العائلات والاتصالات القريبة للأشخاص المصابين ، وعدم الانتظار حتى ظهور الأعراض .
 

فيروس كورونا

الصين

كورونا

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