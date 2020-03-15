فيروس كورونا قادر على "العيش" حتى37 يوما فى المسالك التنفسية للمرضى

وكالات

جمع باحثون من الصين عينات من الجهاز التنفسي لمرضى من مدينة ووهان أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد، ووجدوا أن الفيروس قادر على "العيش" لمدة تصل حتى 37 يوما في المسالك التنفسية للمرضى.

ويعني الاكتشاف الجديد أن المريض سيكون قادرا على نقل العدوى لغيره خلال خمسة أسابيع من بداية إصابته بالمرض.

وتعتبر فترة الـ 37 يوما أطول بأكثر من ضعفى فترة الحجر الصحى المتعارف على أنها تستمر لمدة أسبوعين.

ونقل موقع قناة الحرة أن فريق البحث الذى نشره موقع "ذى لانسيت" العلمى، قام بإجراء الدراسة على 191 من مرضى تلقوا العلاج فى مستشفيين فى ووهان، بؤرة انتشار المرض الأولى.

واعتمد العلماء على السجلات الطبية الإلكترونية للأشخاص الذين تعاملوا معهم، شملت بيانات ديموغرافية ومخبرية.

وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد رصد الفريق وجود الـ "آر إن إيه" الخاص بالفيروس، والذى يحمل كافة معلوماته الجينية، بالعينات المأخوذة من المرضى لمدة بلغت فى متوسطها 20 يوما منذ بداية إصابتهم.

وكانت الفترة الأقصر والتى تم رصدها لبقاء الفيروس معديا ثمانية أيام، بينما بلغت الأطول 37 يوما.

وبحسب الفريق، فإن الفترة الطويلة للتخلص من الفيروس تعزز خلق أسس منطقية لاستراتيجية عزل المرضى المصابين بالعدوى، وطرقا أمثل للتعامل مع الفيروسات مستقبلا.

وكتب المؤلفون : "إن التخلص من الفيروس لفترات طويلة يوفر الأساس المنطقى لاستراتيجية عزل المرضى المصابين والتدخلات المثلى المضادة للفيروسات في المستقبل".

وعلى جانب آخر، وجدت دراسة أمريكية أن الفيروس يتمتع بقدرة على البقاء فعالا في الهواء لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات، مقابل فترة تصل إلى ثلاثة أيام على الأسطح.