اليوم السابع
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"الصحفيين" تناشد أعضائها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامتهم

الخميس، 19 مارس 2020 01:44 م
"الصحفيين" تناشد أعضائها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامتهم نقابة الصحفيين -صورة ارشيفية -
كتب محمد السيد

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أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين أن مجلس النقابة قرر تأجيل تحصيل الأقساط الشهرية لجميع القروض الحسنة وقروض الزواج المستقطعة من بدل التدريب لمدة ثلاثة اشهر بداية من ابريل وحتى يونيو من العام الجارى على ان يستأنف التحصيل مرة اخرى وفق المتبع بداية من شهر يوليو، تسهيلا وتيسيرا على الزملاء بالظروف الراهنة.

وأضاف شبانة في بيان له، أنه ستتم مخاطبة جميع المؤسسات الصحفية القومية بهذا القرار حتى لا يتم تحويل أقساط الحاصلين على القروض من الزملاء الصحفيين بهذه المؤسسات وأن النقابة ستقوم مباشرة بالثلاثة أشهر القادمة  بعدم تحصيل الأقساط من الزملاء  الصحفيين بالصحف المستقلة والحزبية والخاصة والذين يتسلمون بدل التدريب والتكنولوجيا من خزينة النقابة .

وأوضح محمد شبانه سكرتير عام النقابة أنه سيتم الالتزام بقرار رئيس الوزراء بغلق مطعم وكافتيريات النقابة فى السابعة مساء بداية من اليوم الخميس وحتى نهاية شهر مارس الجارى، مناشدا جميع الزملاء الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامتهم.

وفى سياق آخر كان مجلس نقابة الصحفيين، قد دعا المؤسسات الصحفية كافة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة فى مواجهة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظاً على صحة الزملاء والزميلات التى هى الأهم على الاطلاق فى هذه الفترة الحساسة.

وأوصى المجلس بمراعاة وضع الزميلات الصحفيات واتخاذ إجراءات مثل العمل من المنازل "إلكترونيا"؛ بما يساهم فى تقليل الكثافة فى صالات التحرير وبما يسمح للزميلات فى نفس الوقت برعاية أبنائهن، لاسيما بعد أن اتخذت الحكومة قراراً بتأجيل الدراسة بما سيضاعف من أعباء الزميلات فى رعاية الأبناء .

وأكد المجلس أن اتخاذ كل إجراءات التعقيم والنظافة داخل المؤسسات بات مطلباً مهما حتى تعبر مصر هذه الفترة الصعبة.

وقرر المجلس - أيضا - تأجيل الجمعية العمومية العادية التى كان مقررا لها الجمعة القادم لمدة أسبوعين كإجراء احترازي، ليتحدد موعدها 3 أبريل المقبل.

ووافق المجلس على ترشيح جمال عبد الرحيم وكيل أول النقابة ليكون ممثلا للنقابة فى اتحاد الصحفيين الأفارقة، كما وافق المجلس على اقتراح لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين مد فتح باب التقدم لوحدات الإسكان الاجتماعى إلى نهاية الأسبوع الجاري.

ووافق المجلس - أيضا - على فتح الاشتراك الاستثنائى بمشروع العلاج بضعف القيمة لكل فرد، وذلك لمدة أسبوع بدءاً من الثلاثاء 17 مارس حتى 24 مارس الجارى، نظرا لوجود طلبات من عدد من الزملاء للاشتراك على ان يكون هذا هو الاستثناء الأخير.

 

نقابة الصحفيين

كورونا

اخبار مصر

محمد شبانه

الصحفيين

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