اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 01:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: وقف السياحة الداخلية 14 يوما بــ 4 محافظات لمنع انتشار كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 12:16 ص
الصحة: وقف السياحة الداخلية 14 يوما بــ 4 محافظات لمنع انتشار كورونا وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خاطبت وزارة الصحة، وزارة التنمية المحلية بناء على تقارير التقصي الوبائي بوقف السياحة الداخلية لمدة 14 يوم لمحافظات أسوان والأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء منعا لمخاطة هؤلاء المواطنين للأطقم السياحية التي تم فرص الحجر الصحي عليهم تحسبا لوجود عدوي كورونا بينهم.
 
وكانت أرسلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلي اللواء محمد شعراوي وزير التنمية المحلية خطابا جاء فيه : فى ضوء حرص وزارة الصحة والسكان على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وبناء على نتائج التقصي الوبائي ومتابعة الحالات التي تم رصدها للمخالطين فيرجي التفضل بالموافقة والتوجيه بما يلزم للجهات المعنية للتشديد على وجوب تطبيق الاجراءات الاحترازية التالية علي محافظات البحر الأحمر والاقصر وجنوب سيناء وأسوان.
 
ووفق قرار وزيرة الصحة فتتضمن الاجراءات عدم مغادرة أى فرد من الأطقم العاملة فى المنشأت السياحية وذلك لمدة 14 يوم اعتبار من اليوم او من تاريخ خروج اخر سائح من المحافظة على أن يخضعوا جميعا للحجر الصحي نظرا لان ايقاف حركة الطيران سيؤدى لمغادرة هذة الأطقم من المنشات السياحية .
 
وجاء بالقرار الزام المحافظين بتطهير كافة المنشأت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية مع عدم استقبال السياحة الداخلية لمدة 14 يوم من تاريخ مغادرة اخر سائح .

وكان وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.

 


الصحة

فيروس كورونا

عدوي كورونا

السياحة الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب الكحول والكمامات بعد منع تصديرها

الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب الكحول والكمامات بعد منع تصديرها

المتحدث العسكرى يجدد نفيه انتشار القوات المسلحة استعدادًا لفرض حظر التجوال

المتحدث العسكرى يجدد نفيه انتشار القوات المسلحة استعدادًا لفرض حظر التجوال

التعليم: توقف الدراسة لن يؤثر على أى طالب لم يسجل استمارة الثانوية

التعليم: توقف الدراسة لن يؤثر على أى طالب لم يسجل استمارة الثانوية

وزير التموين: ندرس وضع المُطهرات على بطاقة التموين باعتبارها سلعة أساسية الآن

وزير التموين: ندرس وضع المُطهرات على بطاقة التموين باعتبارها سلعة أساسية الآن

إصابة عامل هندى بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد.. ووضع العاملين بحجر صحى

إصابة عامل هندى بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد.. ووضع العاملين بحجر صحى

فيديو.. "الجزيرة" تقطع البث عن مراسلها بسبب حديثه عن الملاهى الليلية فى تركيا

فيديو.. "الجزيرة" تقطع البث عن مراسلها بسبب حديثه عن الملاهى الليلية فى تركيا

مصرى من بؤرة انتشار كورونا فى إيطاليا: التزامك بعدم الخروج ينقذ حياة

مصرى من بؤرة انتشار كورونا فى إيطاليا: التزامك بعدم الخروج ينقذ حياة

لماذا اشتعلت معركة داخل الإخوان حول الجنسية التركية؟.. اعرف التفاصيل

لماذا اشتعلت معركة داخل الإخوان حول الجنسية التركية؟.. اعرف التفاصيل

غرفة الغوص تغلق مقارها منعًا لانتشار كورونا وتطالب أعضاءها بالتواصل أون لاين

غرفة الغوص تغلق مقارها منعًا لانتشار كورونا وتطالب أعضاءها بالتواصل أون لاين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة