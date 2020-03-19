الصحة: وقف السياحة الداخلية 14 يوما بــ 4 محافظات لمنع انتشار كورونا

كتب وليد عبد السلام

خاطبت وزارة الصحة، وزارة التنمية المحلية بناء على تقارير التقصي الوبائي بوقف السياحة الداخلية لمدة 14 يوم لمحافظات أسوان والأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء منعا لمخاطة هؤلاء المواطنين للأطقم السياحية التي تم فرص الحجر الصحي عليهم تحسبا لوجود عدوي كورونا بينهم.

وكانت أرسلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلي اللواء محمد شعراوي وزير التنمية المحلية خطابا جاء فيه : فى ضوء حرص وزارة الصحة والسكان على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وبناء على نتائج التقصي الوبائي ومتابعة الحالات التي تم رصدها للمخالطين فيرجي التفضل بالموافقة والتوجيه بما يلزم للجهات المعنية للتشديد على وجوب تطبيق الاجراءات الاحترازية التالية علي محافظات البحر الأحمر والاقصر وجنوب سيناء وأسوان.

ووفق قرار وزيرة الصحة فتتضمن الاجراءات عدم مغادرة أى فرد من الأطقم العاملة فى المنشأت السياحية وذلك لمدة 14 يوم اعتبار من اليوم او من تاريخ خروج اخر سائح من المحافظة على أن يخضعوا جميعا للحجر الصحي نظرا لان ايقاف حركة الطيران سيؤدى لمغادرة هذة الأطقم من المنشات السياحية .

وجاء بالقرار الزام المحافظين بتطهير كافة المنشأت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية مع عدم استقبال السياحة الداخلية لمدة 14 يوم من تاريخ مغادرة اخر سائح .