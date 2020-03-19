اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 08:36 ص
خالد صلاح
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العالم ساهم بأكثر من 143 مليون دولار لفيروس كورونا..

الصحة العالمية تبدأ تجربة أدوية الإيبولا والملاريا على مرضى كورونا فى 10دول

الخميس، 19 مارس 2020 08:33 ص
الصحة العالمية تبدأ تجربة أدوية الإيبولا والملاريا على مرضى كورونا فى 10دول مدير عام منظمة الصحة العالمية
أمل علام

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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن تجربتها الجديدة سولديرتى "SOLIDARITY"  لمقارنة آثار الأدوية المختلفة و"التى تشمل ادوية الايبولا والملاريا" على فيروس كورونا.

دراسة منظمة الصحة العالمية
دراسة منظمة الصحة العالمية

وأوضحت، أنه لم يتم تضمين الولايات المتحدة في تجربة منظمة الصحة العالمية الخاصة بالعلاجات التجريبية لفيروس كورونا ، لأنها لم تلتزم بالمشروع بعد، ولكن 10 دول أخرى لديها الأدوية التي سيتم اختبارها تتضمن عقار ريميسيفير، الذي تم تصميمه في الأصل كدواء لمحاربة الإيبولا، ودواء مضاد للملاريا يسمى هيدروكسي كلوروكوين.

تجربة العقار
تجربة العقار

 

وقالت الصحيفة، إن الدول التي التزمت هي الأرجنتين، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيران، والنرويج، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، وسويسرا، وتايلاند، مضيفة أنه لم تُدرج الولايات المتحدة كواحدة من الدول، على الرغم من أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول إنه يعتقد أن "المزيد سينضمون"."

وأضافت الصحيفة، هناك أكثر من 7800 حالة مؤكدة في جميع الولايات الخمسين و 121 حالة وفاة، مؤكدة إنه لن تكون الولايات المتحدة جزءًا من تجربة جديدة بقيادة منظمة الصحة العالمية تبحث في العلاجات التي تعمل بشكل أفضل ضد فيروس كورونا التاجي.

 

وأوضحت الصحيفة، أنه ستشهد ما يسمى بـ "تجربة التضامن"، باحثين من عدة دول مختلفة يقارنون تأثيرات الأدوية المختلفة على المرض شديد العدوى، يشمل في التجربة ريميسيفير، الذي تم تصميمه في الأصل كدواء لمحاربة الإيبولا، ودواء مضاد للملاريا يسمى هيدروكسي كلوروكوين.

وقال الدكتور تيدروس أدحانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، إن 8 دول التزمت بالانضمام إلى التجربة، لكن أمريكا ليست من بينها.

وأضاف الدكتور تيدروس "هذه الدراسة الدولية الضخمة مصممة لتوليد البيانات القوية التي نحتاجها لإظهار العلاجات الأكثر فعالية، حيث توفر تجربة سولدريتى"SOLIDARITY "، إجراءات مبسطة لتمكين حتى المستشفيات التي كانت مثقلة بالمشاركة، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم يتم تصنيفها كواحدة من الدول المشاركة ، أكد الدكتور جيبريسوس إنه "يثق في انضمام المزيد".

 

كما أثنى الدكتور تيدروس على كرم المجتمع العالمي لمساهمته بأكثر من 143 مليون دولار أمريكي في صندوق استجابة التضامن لفيروس كورونا  "Covid-19"، ثم شجع البلدان في جميع أنحاء العالم على عزل واختبار ومعالجة جميع المشتبه بهم لمنع انتشار المجتمع.

وقال ان عقار ريمديسفير و هيدروكسي كلوروكوين ، هما من الأدوية العديدة التي يتم إعادة استخدامها في مكافحة فيروس كورونا.

 

وأوضحت الصحيفة، أن احدى شركات صناعة الدواء الفرنسية، تصنع عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين مؤقتًا لعلاج فيروس كورونا، لكنها قالت إنه لا توجد بيانات كافية لتحديد فعالية الدواء فى علاج كورونا، أما فى حالة استخدام عقار ريمديسفير، فقد ثبت أن الدواء يحارب الفيروسات التاجية، مثل المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة  سارس (SARS)، وهو ابن عم فيروس كورونا الجديد أو من نفس السلالة .

 

في الآونة الأخيرة، وجد أنه يساعد في تخفيف الأعراض لدى أول مريض أمريكى مصاب بفيروس كورونا أثناء دخوله المستشفى.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة الصحة العالمية، ردت أيضًا على الرئيس دونالد ترامب لاستمراره في الإشارة إلى فيروس كورونا الجديد بأنه "الفيروس الصيني" لا تعرف الفيروسات حدودًا ولا تهتم بعرقيتك أو لون بشرتك أو مقدار الأموال التي لديك في البنك".

 

وأضافت المنظمة إن هذا وقت للتضامن، إنه وقت للحقائق، إنه وقت للمضي قدمًا ، لا يوجد لوم في ذلك.

وأكدت المنظمة، في جميع أنحاء العالم ، أصيب أكثر من 216000 ألف شخص، وتوفي أكثر من 8800 شخص، في الولايات المتحدة ، هناك أكثر من 7800 حالة مؤكدة في جميع الولايات الخمسين و 121 حالة وفاة.


كورونا

فيروس كورونا

الصحة العالمية

الصحة العالمية تبدا تجربة على كورونا

تجربة ادوية الايبولا والملاريا

منظمة الصحة العالمية

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