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"الصحة السعودية " تعلن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 07:39 م
"الصحة السعودية " تعلن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا الجديد
كتب محمد رضا

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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رصد وتسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقالت الوزارة، إن من بين الحالات الجديدة هناك 17 حالة إصابة لقادمين من دول، المغرب، وبريطانيا، واسبانيا، وإيران، وباكستان، والكويت، والعراق، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر.

 

وأضافت الوزارة – حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن الـ19 حالة الأخرى هى لمخالطين مع حالات إصابة سابقة، وأوضحت الوزارة أن هناك 21 حالة فى مدينة الرياض و4 فى القطيف و3 حالات فى مكة المكرمة و3 حالات فى الدمام، وحالتين فى الهفوف وحالة واحدة فى كل من جدة والظهران ومحايل عسير.

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وذكرت الوزارة أن إجمالى الحالات المسجلة فى المملكة بلغ 274 حالة، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافى 8 حالات، ويوجد حالتان فى وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى تاريخه أى وفيات، وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل، تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع.

 

ودعت كل من كانت لديه تساؤلات او استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

 


وزارة الصحة السعودية

المملكة العربية السعودية

فيروس كورونا المستجد

كوفيد 19

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