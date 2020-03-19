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السعودية تلغى مهرجان "موسم جدة" بسبب فيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 01:56 م
السعودية تلغى مهرجان "موسم جدة" بسبب فيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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ذكر التلفزيون السعودي اليوم الخميس أن المملكة ألغت (موسم جدة) وهو مهرجان ترفيهي وثقافي يقام بالمدينة المطلة على البحر الأحمر على مدى أسابيع وذلك مواكبة للخطوات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكان المهرجان الذي يقام في يونيو ويوليو قد انطلق لأول مرة العام الماضي في إطار جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للانفتاح وتعزيز إنفاق السعوديين بقطاع الترفيه المحلي في المملكة.

وكانت قد خصصت المملكة العربية السعودية، برنامجا بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، يستهدف دعم القطاع الخاص في إطار مكافحة فيروس كورونا، وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وذكرت المؤسسة في بيان، أن البرنامج يستهدف تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص.

 

 

 


السعودية

كورونا

موسم جدة

فيروس كورونا

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