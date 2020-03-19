الداخلية تضبط 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر و89 قضية رفع أسعار للأغذية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة.

وأسفرت تلك الحملات "خلال 24 ساعة" عن ضبط (271) قضية متنوعة، بينها ضبط (11) قضية مستلزمات طبية بإجمالى مضبوطات (6,040 آلاف عبوة "كمامة"- 76,744 ألف عبوة و450 كيلو جرام و395 لتر "مطهرات" فضلاً عن ضبط (8) قضايا سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (104,477 طن "أرز، ملح مكرونة، سكر"- 121,081 ألف عبوة "زيت طعام، عصائر، شاى".

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط قضايا البيع بأزيد من السعر المعلن، والمتداول بالأسواق عن ضبط (89) قضية مستلزمات طبية بإجمالى مضبوطات (9,250 آلاف قطعة "ماسك، جوانتى" – 7,432 آلاف عبوة "مطهرات"- 900 قطعة "كمامات، وضبط (163) قضية سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات (1,393 عبوة سجائر- 9,940 طن "سكر، زيت طعام، أرز، مكرونة"- 2,616 عبوة "خل، زيت زيتون، عسل"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتوافقاً مع الخطوات الإستباقية الفعالة التى تتخذها أجهزة الحكومة فى سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وإنطلاقاً من مرتكزات الرسالة الأمنية والتى تأتى فى مقدمة أولوياتها المواجهة الحاسمة لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم فى مواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع إحتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.