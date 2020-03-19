الحكومة: إغلاق الأندية ومراكز الشباب من 7 مساء حتى 6 صباحا لنهاية مارس

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.
الحكومة: إغلاق الأندية ومراكز الشباب من 7 مساء حتى 6 صباحا لنهاية مارسالخميس، 19 مارس 2020 11:28 ص
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
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