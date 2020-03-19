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الحكومة: إغلاق الأندية ومراكز الشباب من 7 مساء حتى 6 صباحا لنهاية مارس

الخميس، 19 مارس 2020 11:28 ص
الحكومة: إغلاق الأندية ومراكز الشباب من 7 مساء حتى 6 صباحا لنهاية مارس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.


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