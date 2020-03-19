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الجوازات السعودية تتيح خدمة تمديد تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها إلكترونياً

الخميس، 19 مارس 2020 02:49 م
الجوازات السعودية تتيح خدمة تمديد تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها إلكترونياً
إيمان حنا

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أكدت المديرية العامة للجوازات أنها أتاحت بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني من خلال المنصات الإلكترونية "أبشر، مقيم "، خدمة تمديد تأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها للزائرين الموجودين داخل المملكة، لمدة مماثلة للفترة الزمنية المحددة في التأشيرة الأساسية للإقامة، حتى إن تجاوزت مدة إقامتهم المدة المحددة بـ (180) يوماً.

وأشارت الجوازات إلى أنه سبق الإعلان عن تلك الخدمة للحالات التي يتعذر تمديد تأشيرات زيارتهم عبر الخدمات الإلكترونية سابقاً، حيث كانت تتطلب مراجعة إدارات الجوازات للحصول على الخدمة، وأن إتاحة الخدمة إلكترونياً جاءت تسهيلاً للمواطن والمقيم دون الحاجة لمراجعة مقرات الجوازات من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بُعد، ويشترط لتنفيذ الخدمة أن يكون التمديد قبل نهاية التأشيرة بـ7 أيام أو أقل، وأن لا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام، ويمكن تلقي الاستفسارات والملاحظات عبر البريد الإلكتروني الرسمي

 (992@gdp.gov.sa) أو حسابات الجوازات في مواقع التواصل الاجتماعي: @AljawazatKSA.

وكانت المملكة العربية السعودية قد اتخذت عدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا من بينها تعقيم المسالخ وتوزيع معقمات مجانا .

 

وأعلن المركز الوطنى بالسعودية للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية» SaudiCDC عن البدء في مختبراته بدراسة التسلسل الوراثي لفيروس كورونا المستجد باستخدام تقنية "next generation sequencing".

 

وأوضح المركز، أن تلك الدارسة ستساعد في معرفة أين أصيبت الحالات المكتشفة بفايروس كورونا الجديد من خلال معرفة مكان نشأته وتتبع انتشاره داخل المملكة.

 

ويعمل «وقاية» على تحقيق عدة مقاصد تشمل الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والإصابات والتهديدات الصحية الأخرى ومكافحتها، ورصد وقياس وتقييم صحة السكان والمخاطر ذات الصلة بالمملكة لسن السياسات والبرامج المناسبة وتقديم حلول مبتكرة للصحة العامة مبنية على الأدلة العلمية وتأهيل الكوادر البشرية بمجالات الصحة العامة والعمل كهيئة مرجعية لمبادرات الصحة العامة.

 

كما يلعب المركز دوراً مهماً في الوقاية من الأمراض المعدية التي تهدد الصحة العامة من خلال المتابعة المستمرة لعدد من الحالات وتقييم المخاطر وتفعيل البرامج والخطط والقضاء عليها.

 


الجوازات

السعودية

كورونا

فيروس كورونا

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