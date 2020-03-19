الجارديان: الاتجاه لإغلاق محطات بمترو لندن لأجل غير مسمى ..واستثناءات لفئات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه سيتم إغلاق عشرات محطات مترو أنفاق لندن إلى أجل غير مسمى، وسط تشديد الإجراءات لمحاولة إبطاء انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت مؤسسة النقل من أجل لندن (TfL) سلسلة من التغييرات في وقت متأخر مساء الأربعاء، حيث حثت الناس في العاصمة على عدم التنقل إن أمكن.

قال رئيس البلدية، صادق خان: "يجب ألا يسافر الناس بأي وسيلة، ما لم يضطروا فعلاً إلى ذلك"، "يجب أن يتجنب سكان لندن التفاعل الاجتماعي ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية وهذا يعني أنه يجب عليهم تجنب استخدام شبكة النقل ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية."

كجزء من الإجراءات، قالت مؤسسة النقل من أجل لندن، إن ما يصل إلى 40 محطة مترو أنفاق ربما يتم إغلاقها من يوم الخميس فصاعدًا.

وقالت إن خط واترلو وسيتي، الذى يخدم الحي المالي بالعاصمة، سيغلق كليًا اعتبارًا من يوم الجمعة 20 مارس، وأن خدمة مترو الانفاق الليلية التي تعمل على مدار الساعة يومي الجمعة والسبت، وكذلك القطارات الليلية، ستتوقف عن العمل اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع. وقال رؤساء النقل، إن الخدمات المتأخرة على كل منها ستستمر ولكنها مخصصة للسفر الأساسي فقط.

قالت مؤسسة النقل، إنها تخطط لخفض السعة التدريجية عبر الشبكة تدريجيًا من يوم الاثنين المقبل، حيث سعت إلى التركيز على تقديم خدمة للعاملين المهمين. وشمل ذلك حافلات لندن ، التي ستبدأ TfL في تشغيلها يوم السبت.

وأضاف خان: "ستمر لندن بهذه الأوقات الصعبة بشكل غير عادي، وسيكون ضمان تحرك العاملين الأساسيين في العاصمة حول المدينة أمرًا بالغ الأهمية، يجب الإشادة بموظفي الخط الأمامي عبر خدماتنا الصحية والرعاية - بالإضافة إلى أولئك الذين يضمنون بقاء سكان لندن بأمان ويمكنهم الوصول إلى الطعام والأساسيات الأخرى - لعملهم الشاق. نحن مدينون لهم بأن يفعلوا كل ما بوسعنا لمساعدتهم على القيام بعملهم بفعالية، أنا أحث اللندنيين على استخدام وسائل النقل العام فقط عند الضرورة."