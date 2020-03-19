اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 05:49 م
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التشيكيون يخيطون أقنعة الوجه فى المنزل لمكافحة كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 05:00 م
التشيكيون يخيطون أقنعة الوجه فى المنزل لمكافحة كورونا الكمامات
كتب بيتر إبراهيم

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انضمت آلاف النساء التشيكيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لخياطة أقنعة الوجه في المنزل للمساعدة في مكافحة انتشار الفيروس التاجي الجديد وسط نقص حاد في المواد الطبية.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، انتشرت مجموعة على فيسبوك تسمى "أقنعة الوجه التشيكية" بعد إطلاقها يوم الأحد ، حيث جذبت 24000 عضو في يومين، حيث وقعت جماعات حربية مسلحة بآلات الخياطة لخوض المعركة ضد المرض.

وبينما يقول الخبراء إن ارتداء الأقنعة والقفازات كإجراء وقائي ضد الفيروس التاجي غير فعال ، إلا أن منظمة الصحة العالمية تقول إنه من المستحسن ارتداء قناع واقٍ في الأماكن العامة ، ويشعر خبراء الصحة بالقلق من النقص المحتمل.

وكان هناك 434 حالة مؤكدة من فيروسات تاجية جديدة في جمهورية التشيك حتى يوم الثلاثاء ، بما في ذلك ثلاثة مرضى شفيوا ، ولم تحدث وفيات.

واعترف وزير الصحة آدم فويتيك الأسبوع الماضي بأن قطاع الصحة في البلاد وحده يفتقر إلى ما يصل إلى مليون قناع وجه حيث بدأ عدد الحالات في عضو الاتحاد الأوروبي البالغ 10.7 مليون شخص في الارتفاع.

وقد اعتذر رئيس الوزراء أندريه بابيس للأمة عن النقص ، وتعهد بإيجاد علاج حيث أرسلت الحكومة طائرات إلى الصين لإعادة أقنعة الوجه ، واختبارات فيروسات التاجية والمواد الطبية الأخرى.

في هذه الأثناء ، قام التشيكيون العاديون بتشغيل آلات الخياطة الخاصة بهم لتوفير نقص الأقنعة.

 

 


الكمامات

الكمامة

الاقنعة الواقية

كورونا

فيروس كورونا

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