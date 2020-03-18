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صيادلة يطلقون مبادرة لتوزيع المستلزمات الطبية مجانا لمكافحة "كورونا"

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:10 م
صيادلة يطلقون مبادرة لتوزيع المستلزمات الطبية مجانا لمكافحة "كورونا" حملات التطهير
كتبت آية دعبس

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أعلن الدكتور مصطفى الوكيل، مؤسس مبادرة "صيادلة ضد الاستغلال.. معا ضد كورونا"، إطلاق مجموعة من الصيادلة لمبادرة وطنية لتوزيع المستلزمات الطبية بالمجان، لمكافحة فيروس كورونا ونشر الوعى والتصدى لمافيا السوق السوداء الذين استغلوا الأزمة ورفعوا أسعار المستلزمات الطبية بصورة غير مقبولة.

 

وأضاف الوكيل، أن المبادرة تتضمن تحضير المحلول المعقم وتوزيعه (مجانا) على المساجد والكنائس، وعلى بعض المصالح الحكومية ذات الاقبال الكثيف اضافة إلى عمل حملات توعية للمواطنين عن الطرق والآليات الصحيحة للوقاية من كورونا.

 

وتابع "سيتم توزيع الكحول والجوانتى الطبى (مجانا) على كبار السن ومرضى الجهاز التنفسى، وبسعر التكلفة لغيرهم وذلك بدءا من مساء اليوم من خلال بعض الصيدليات التابعة للمبادرة.

 

واشار إلى أنه تم تدشين جروب على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، أطلق عليه اسم "المبادرة الوطنية لمكافحة فيرس كورونا" ويمكن لمن يريد الانضمام للمبادرة الوطنية معا ضد كورونا التأكيد ليتم التواصل معه، ويقوم بتطبيق ما يستطيع من بنودها فى محيط عمله أو سكنه.

 

ووجه الوكيل التحية لجميع أعضاء الفريق الطبى الذين يقاتلون دون ضجيج من أجل المواطن، متمنيا أن تكون المبادرة الوطنية لمكافحة فيرس كورونا هى النواه التى تجمع كافة المواطنين خلف هدف قومى واحد.

 

وفى نفس السياق أكد الوكيل أن المتحكم فى أسعار المستلزمات الطبية هى مكاتب توزيع المستلزمات الموجودة فى كل مكان، والصيدليات ليست مصانع ولا مكاتب لتوزيع المستلزمات وليست مسئوله عن ارتفاع أى أسعار، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على هذه المكاتب لمنع الاحتكار والاستغلال.

 

كانت قد خاطبت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وذلك لطلب التواصل مع المسئولين وشركات إنتاج وتوزيع المطهرات، والكمامات والقفازات، لقصر توزيع وبيع كل تلك المستلزمات الطبية، من خلال الصيدليات فقط، رأفة بالمواطنين، وعدم التلاعب بأسعارها.

 


صيادلة

صيادلة ضد الاستغلال

كورونا

كمامات

مطهرات

اخبار مصر اليوم

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