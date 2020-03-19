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الاتحاد الإيطالى لكرة القدم: خفض رواتب اللاعبين 30% بعد التوقف بسبب كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 04:25 م
الاتحاد الإيطالى لكرة القدم: خفض رواتب اللاعبين 30% بعد التوقف بسبب كورونا كريستيانو رونالدو
كتبت فاطمة شوقى

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أكد الاتحاد الإيطالى لكرة القدم تخفيض رواتب لاعبى كرة القدم بنسبة تتراوح بين 20 و30% فى سياق الطوارئ التى تمر بها البلاد بسبب تفشى فيروس كورونا، والذى أجبر على تعليق النشاط بالكامل.

وأشارت صحيفة "مينوتوس 30" الإيطالية إلى أن  جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالى لكرة القدم ، قال "علينا جميعا أن نجلس ونتفق إنها لحظة طارئة وعلينا أن نثبت أن التضامن ليس مجرد كلمة وعلينا إعادة التفاوض بشأن العقود."

وإذا تم تأكيد تخفيض الرواتب فى كرة القدم الإيطالية ، فقد يتوقف البرتغالى كريستيانو رونالدو الذى يتصدر ترتيب اللاعبين العشرة الذين يحققون أكبر ربح بقيمة 31 مليون يورو سنويًا ، عن كسب حوالى 9 ملايين يورو.

وفى الساعات القليلة المقبلة ، سيكون هناك اجتماع جديد بين جميع القطاعات ، بما فى ذلك اتحاد اللاعبين الإيطالى لتحديد كيفية إعادة التفاوض على عقود العديد من الشخصيات التى تلعب في كرة القدم الإيطالية.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن أندية الدورى الإيطالى قد تخسر حوالى 700 مليون يورو إذا لم يتم الانتهاء من الموسم الجارى من "الكالتشيو" بسبب فيروس كورونا المنتشر فى كل أرجاء العالم، وأجبر السلطات على إيقاف كل الأنشطة الرياضية فى العالم تقريباً بالفترة الأخيرة.

وقال صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إن الدورى توقف ويتبقى منه ما بين 12 و 13 جولة متبقية لكل فريق، فى الوقت الذى تتردد فيه بعد المقترحات باستئناف الموسم فى 2 مايو المقبل على أن يكون الختام فى 30 يونيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن خسائر أندية الدورى الإيطالى تقدر بين حقوق التليفزيون المحلى والأجنبى وإيرادات يوم المباراة من تذاكر وأمور ترويجية، بالإضافة إلى خسائر أخرى حال عدم اكتمال كأس إيطاليا.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أنه فى حال عدم اكتمال الموسم بشكل صحيح، فقد ذُكر أن الأندية ستلجأ إلى الحكومة ووزير الرياضة فينتشينزو سبادافورا للحصول على المساعدة.

 


ايطاليا

الدورى الايطالى

فيروس كورونا

كورونا

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