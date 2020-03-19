اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 01:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات:تعليق دخول حاملى الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة

الخميس، 19 مارس 2020 12:34 ص
الإمارات:تعليق دخول حاملى الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة تعليق دخول حاملى الإقامة السارية المتواجدين خارج الإمارات
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت دولة الامارات، تعليق دخول حاملى الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2020م في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى إسبوعين قابلة للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا وكاجراء احترازى حفاظا على صحتهم وسلامتهم .

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، طلبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي من جميع أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة القيام بالإجراءات التالية : -اذا كان المقيم في البلد الذي يحمل جنسيته يتقيد بتأجيل سفره لمدة أسبوعين، ويتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في بلده، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة .

-إذا كان المقيم خارج الدولة للعمل فيجب عليه التواصل مع المؤسسة التي يعمل بها وكذلك مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة .

-اذا كان المقيم في اجازة يتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة .


الامارات

خارجيه الامارات

اخبار الامارات

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإمارات تعلق إصدار تصاريح العمل ابتداء من الخميس وحتى إشعار آخر

الأربعاء، 18 مارس 2020 11:23 م

العالم يضاعف إجراءاته لمواجهة وباء كورونا وآثاره الاقتصادية.. رئيس وزراء كندا: تقديم حزم مساعدات للمتضررين.. وواشنطن تصاب بالشلل وتغلق مكاتب الهجرة الأمريكية مؤقتا.. والإمارات تمنع السفر وتعلق تأشيرات الوصول

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:30 م

بن زايد:وعى المؤسسات بمسئوليتها يعزز الثقة فى قدرة الإمارات على تجاوز الأزمة

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:27 م

الإمارات تلزم كل من يدخل البلاد بـ 14 يوما عزلة منزلية وتعاقب المخالفين

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المتحدث العسكرى يجدد نفيه انتشار القوات المسلحة استعدادًا لفرض حظر التجوال

المتحدث العسكرى يجدد نفيه انتشار القوات المسلحة استعدادًا لفرض حظر التجوال

التعليم: توقف الدراسة لن يؤثر على أى طالب لم يسجل استمارة الثانوية

التعليم: توقف الدراسة لن يؤثر على أى طالب لم يسجل استمارة الثانوية

وزير التموين: ندرس وضع المُطهرات على بطاقة التموين باعتبارها سلعة أساسية الآن

وزير التموين: ندرس وضع المُطهرات على بطاقة التموين باعتبارها سلعة أساسية الآن

إصابة عامل هندى بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد.. ووضع العاملين بحجر صحى

إصابة عامل هندى بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد.. ووضع العاملين بحجر صحى

فيديو.. "الجزيرة" تقطع البث عن مراسلها بسبب حديثه عن الملاهى الليلية فى تركيا

فيديو.. "الجزيرة" تقطع البث عن مراسلها بسبب حديثه عن الملاهى الليلية فى تركيا

مصرى من بؤرة انتشار كورونا فى إيطاليا: التزامك بعدم الخروج ينقذ حياة

مصرى من بؤرة انتشار كورونا فى إيطاليا: التزامك بعدم الخروج ينقذ حياة

لماذا اشتعلت معركة داخل الإخوان حول الجنسية التركية؟.. اعرف التفاصيل

لماذا اشتعلت معركة داخل الإخوان حول الجنسية التركية؟.. اعرف التفاصيل

غرفة الغوص تغلق مقارها منعًا لانتشار كورونا وتطالب أعضاءها بالتواصل أون لاين

غرفة الغوص تغلق مقارها منعًا لانتشار كورونا وتطالب أعضاءها بالتواصل أون لاين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة