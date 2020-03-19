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الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

الخميس، 19 مارس 2020 05:16 م
الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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أكدت غرفة عمليات الأوقاف، أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، سيؤدى خطبة الجمعة غدا بمسجد التلفزيون، ويتلو الجمعة الشيخ محمد يحى الشرقاوى، مؤكدة أن الجمعة مقامة وقد جرى التنبيه على الدعاة بعدم التغيب، والوصول إلى مساجدهم فى العاشرة صباحا لحضور عملية التعقيم الأخيرة للمساجد.

 

وأوضحت غرفة عمليات الأوقاف، لـ"اليوم السابع"، أن المواطن له رخصة التغييب عن الجمعة من الناحية الشرعية أم الخطيب فسيعاقب إذا تخلف عن الحضور، وعن إقامة الشعيرة، مؤكدة غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه فى غير أوقات نظافة المسجد وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أى أدوات للسقيا من المسجد.

 
وفى شأن المساجد التى بها صحن أو ساحة تتم الصلاة فى الساحة أو الصحن، خاصة أن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة، وقرر وزير الأوقاف تكثيف النظافة والتعقيم الدورى لجميع المساجد.
 
 
وأضاف الوزير: "نرجو من جميع المواطنين والمصلين مساعدة العاملين بالأوقاف فى أداء مهامهم، حيث إن ما ننشده هو الصالح العام للمواطنين جميعًا واعتبار أى تقصير فى تطبيق هذه التعليمات مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية".
 
 
وأكد الوزير، يأتى القرار فى إطار مراعاة الظروف الراهنة والإسهام فى غلق أى منفذ يمكن أن يكون سببا فى انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر نتيجة تعدد الاستخدام.
 
 
 

وزاره الاوقاف

غرفة عمليات الأوقاف

فيروس كورونا

صلاة الجمعة

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

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