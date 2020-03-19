الأمن العام يضبط المتهمين بالسطو على محطة وقود بالدقهلية وسرقة 15 ألف

كتب محمود عبد الراضي ـ الدقهلية شريف الديب

نجح قطاع الأمن العام في ضبط المتهمين بالسطو المسلح على محطة وقود بطريق ميت غمر ـ المنصورة والاستيلاء على 15 ألف جنيه.

تلقى قسم ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية بلاغاً من عاملين بمحطة تموين السيارات بطريق ميت غمر/ المنصورة بدائرة قسم ميت غمر) أنه أثناء تواجدهما بالمحطة محل عملهما فوجئا بقدوم سيارة ملاكي يستقلها ثلاثة أشخاص مجهولين وقيام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح كان بحوزته والاستيلاء على مبلغ 15 ألف جنيه من داخل درج مكتب التحصيل.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية عن تحديد مرتكبي الواقعة أفراد تشكيل عصابى عائلي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السطو على محطات تموين السيارات ضم عدد أربعة (سائق وشقيقه و أبناء شقيقتهما عاملين) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم ( بندقية آلية وبخزينتها 18 طلقة من ذات العيار - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار قطعة سلاح أبيض "سنجة" ) وكذا السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة ، تم بإرشادهم ضبط مبلغ 5,500 جنيه من ضمن المبلغ المستولى عليه وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ.