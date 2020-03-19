الأمن السعودى يضبط شخصين بسبب فيديو مضلل عن علاج كورونا بشرب سائل تعقيم

كتب محمد رضا

أعلنت النيابة العامة فى السعودية، اليوم الخميس، القبض على شخصين ظهرا فى مقطع فيديو وهما يشربان سائلًا لأحد أنواع المعقمات، الذى لا يصلح للاستهلاك الآدمى، بهدف "التضليل" بأنه يقى من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

#فيديو 🔴

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أحد مشاهير "سوشيال ميديا" يظهر عبر مقطع قام بتوثيقه وهو يشرب سائل مطهر "ديتول" بحجة حمايته من #فيروس_كورونا على حد قوله، الأمر الذي آثار إستياء المغردين خصوصاً أن غالبية متابعيه من صغار السن.

.@Newss_24

. pic.twitter.com/U0VVJ5VMTy — أخبار السعودية - هام (@Newss_24) March 18, 2020

وأكدت النيابة العامة – حسب ما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية - أنه وفقًا لما تم رفعه من وحدة الرصد لديها بشأن قيام شخصين بشرب سائل التعقيم وتصويره ونشره على وسائل التواصل الاجتماعى، وتضليل المتلقى على أنه يقى من فيروس كورونا، تم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق وإحالتهما للمحكمة المختصة.

وقالت النيابة، إن ما قاما به من سلوك مادى يعتبر جرما، "لما ينطوى عليه من الجناية عمدا على النفس، ومخاطبة غرائز الأطفال وإثارتها بما يزين لهم سلوكا مضر بالصحة"، وأكدت أن الشخصين سيطبق بشأنهما عقوبات صارمة، قد تصل مدة سجنهما إلى 5 أعوام، وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأهابت النيابة العامة فى السعودية بالجميع التحلى بروح المسؤولية والوعى الوطني، فيما يتم تداوله ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعى، كما شددت النيابة العامة فى هذا الصدد على أنها "لن تتهاون ولن تتاونى فى المتابعة عن كثب لكل ما يتم تداوله اجتماعيا ورصد أى سلوك مادى يخل بمنظومة الصحة العامة للمجتمع".

ويشار إلى أن وزارة الصحة السعودية، كانت قد أعلنت عن رصد وتسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقالت الوزارة، إن من بين الحالات الجديدة هناك 17 حالة إصابة لقادمين من دول، المغرب، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيران، وباكستان، والكويت، والعراق، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر.

وأضافت الوزارة – حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن الـ19 حالة الأخرى هى لمخالطين مع حالات إصابة سابقة، وأوضحت الوزارة أن هناك 21 حالة فى مدينة الرياض و4 فى القطيف و3 حالات فى مكة المكرمة و3 حالات فى الدمام، وحالتين فى الهفوف وحالة واحدة فى كل من جدة والظهران ومحايل عسير.

وذكرت الوزارة أن إجمالى الحالات المسجلة فى المملكة بلغ 274 حالة، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافى 8 حالات، ويوجد حالتان فى وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى تاريخه أى وفيات، وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل، تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع.

ودعت كل من كانت لديه تساؤلات او استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.